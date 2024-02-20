Соболенко потерпела сенсационное поражение на турнире в Дубае
Победительница Australian Open-2024, белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила в матче второго круга на турнире в Дубае.
Победительница Australian Open-2024, белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила в матче второго круга на турнире в Дубае.
Соболенко в матче второго круга встречалась с хорватской теннисисткой Донной Векич. Первый сет остался за Соболенко, а второй и третий она проиграла, причем в последнем сете Векич повесила белорусской теннисистке баранку. Итоговый счет в поединке — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0.
В ⅛ финала турнира в Дубае Векич встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая во втором круге обыграла россиянку Веронику Кудерметову.
Также в ⅛ финала вышла россиянка Анна Калинская, она сыграет с победительницей встречи между латвийской теннисисткой Еленой Остапенко и швейцаркой Лулу Сун. Еще одна представительница России Людмила Самсонова прошла в эту стадию, благодаря отказу другой россиянки Анастасии Павлюченковой. Павлюченкова снялась с турнира из-за болезни. Самсонова сыграет за выход в ¼ финала с Маркетой Вондроушовой из Чехии.