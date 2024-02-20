Соболенко потерпела сенсационное поражение на турнире в Дубае

Соболенко в матче второго круга встречалась с хорватской теннисисткой Донной Векич. Первый сет остался за Соболенко, а второй и третий она проиграла, причем в последнем сете Векич повесила белорусской теннисистке баранку. Итоговый счет в поединке — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0.

В ⅛ финала турнира в Дубае Векич встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая во втором круге обыграла россиянку Веронику Кудерметову.