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14:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Соболенко потерпела сенсационное поражение на турнире в Дубае

Победительница Australian Open-2024, белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила в матче второго круга на турнире в Дубае.

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Источник: AP 2023

Соболенко в матче второго круга встречалась с хорватской теннисисткой Донной Векич. Первый сет остался за Соболенко, а второй и третий она проиграла, причем в последнем сете Векич повесила белорусской теннисистке баранку. Итоговый счет в поединке — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0.

В ⅛ финала турнира в Дубае Векич встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая во втором круге обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Также в ⅛ финала вышла россиянка Анна Калинская, она сыграет с победительницей встречи между латвийской теннисисткой Еленой Остапенко и швейцаркой Лулу Сун. Еще одна представительница России Людмила Самсонова прошла в эту стадию, благодаря отказу другой россиянки Анастасии Павлюченковой. Павлюченкова снялась с турнира из-за болезни. Самсонова сыграет за выход в ¼ финала с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

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