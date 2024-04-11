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10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович рассказал о приоритетном турнире в текущем сезоне

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что в текущем сезоне ставит в приоритет Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщает Tennis Infinity.

Источник: AFP 2023

«Это олимпийский год. Олимпийские сезоны проходят редко. Как и в любой такой год, я действительно ставлю Олимпийские игры на первое место с точки зрения приоритета турниров, на которых я хочу отличиться и показать свои лучшие результаты. Помимо турниров “Большого шлема”, для меня это главный приоритет. За эти два-три месяца, во время проведения “Ролан Гаррос”, Уимблдона, Олимпийских игр и Открытого чемпионата США, я хочу показать свой лучший теннис и надеюсь, что это произойдет», — сказал Джокович.

36-летний теннисист одержал рекордные 24 победы на турнирах «Большого шлема». Всего на его счету 98 титулов АТР в одиночном разряде, при этом в послужном списке самого титулованного теннисиста современности до сих пор отсутствует золотая олимпийская медаль.

Джокович четыре раза выступал на Олимпийских играх. На своей первой Олимпиаде в Пекине он выиграл бронзу, после чего дважды уступал в матчах за третье место, а на Играх в Рио в статусе первой ракетки мира не сумел пройти первый раунд.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир будет проходить на грунтовых кортах, на которых ежегодно проводится «Ролан Гаррос». Джокович является трехкратным и действующим победителем этого турнира.

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