Мирра Андреева вылетела в первом круге турнира в Риме

Встреча против 126-й ракетки мира продолжалась 1 час и 31 минуту и на некоторое время прерывалась из-за дождя. Андреева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Бадосы два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Бадоса сыграет против американки Эммы Наварро. Прошлым летом 26-летняя испанка получила стрессовый перелом одного из позвонков, из-за которого была вынуждена пропустить около полугода. Из-за этого бывшая вторая ракетка мира выпала из топ-100 рейтинга WTA.

Андреева занимает 40-е место в мировом рейтинге. На прошлой неделе 17-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала турнира WTA в Мадриде, где уступила второй ракетке мира Арине Соболенко (1:6, 4:6).