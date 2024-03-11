В Хакасии снежная лавина накрыла сноубордиста: видео

Инцидент, предположительно, произошел в минувшие выходные. Во время спуска райдеров с горы сошла лавина, в результате которой один из сноубордистов оказался под снежным завалом. Благодаря оперативной реакции других райдеров его удалось быстро раскопать и тем самым спасти ему жизнь.