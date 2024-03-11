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13:16 (мск), источник: Sportmail.ru

В Хакасии снежная лавина накрыла сноубордиста: видео

Лавина накрыла сноубордиста, катавшегося на горнолыжном курорте в поселке Приисковый (Хакасия).

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент, предположительно, произошел в минувшие выходные. Во время спуска райдеров с горы сошла лавина, в результате которой один из сноубордистов оказался под снежным завалом. Благодаря оперативной реакции других райдеров его удалось быстро раскопать и тем самым спасти ему жизнь.

Судя по видео, у группы отдыхающих были биперы — специальные лавинные датчики, благодаря которым можно быстро определить точное местоположение райдера, оказавшегося под лавиной.

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