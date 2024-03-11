В Хакасии снежная лавина накрыла сноубордиста: видео
Лавина накрыла сноубордиста, катавшегося на горнолыжном курорте в поселке Приисковый (Хакасия).
Лавина накрыла сноубордиста, катавшегося на горнолыжном курорте в поселке Приисковый (Хакасия).
Инцидент, предположительно, произошел в минувшие выходные. Во время спуска райдеров с горы сошла лавина, в результате которой один из сноубордистов оказался под снежным завалом. Благодаря оперативной реакции других райдеров его удалось быстро раскопать и тем самым спасти ему жизнь.
Судя по видео, у группы отдыхающих были биперы — специальные лавинные датчики, благодаря которым можно быстро определить точное местоположение райдера, оказавшегося под лавиной.