Англия с минимальным счетом обыграла Сербию на Евро-2024

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Матч в Гельзенкирхене между сборными Англии и Сербии завершился победой команды Гарета Саутгейта — 1:0. Единственный гол был забит на 13-й минуте, когда полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем головой замкнул навес игрока «Арсенала» Букайо Сака.

Перед матчем на улицах Гельзенкирхена произошли столкновения болельщиков двух команд. Как сообщает Sky News, из соображений безопасности матч Сербия — Англия стал единственным на турнире, во время которого не продавался крепкий алкоголь. Болельщикам были доступны только слабоалкогольные напитки.

Матч против Сербии стал 96-м во главе команды для главного тренера англичан Гарета Саутгейта. Специалист, возглавляющий команду с 2016 года, вышел на третье место по числу матчей во главе сборной Англии, обойдя Бобби Робсона. А нападающий сборной Англии Гарри Кейн в 23-й раз вышел на поле в составе «трех львов» на крупных турнирах и стал рекордсменом по количеству матчей за национальную команду на чемпионатах мира и Европы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249035&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во время трансляции на трибуне рядом с сербским флагом был замечен трехцветный флаг с российским гербом. Ранее флаг РФ вывешивался на матче открытия, в котором встречались Германия и Шотландия.