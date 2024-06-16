Саутгейт вышел на третье место по числу матчей во главе сборной Англии | Источник:

Этот матч стал для главного тренера англичан Гарета Саутгейта 96-м во главе команды. По этому показателю он вышел на третье место в истории сборной Англии, обойдя Бобби Робсона (95).