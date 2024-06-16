Саутгейт вышел на третье место по числу матчей во главе сборной Англии
В эти минуты проходит матч группового этапа чемпионата Европы, в котором Англия играет с Сербией.
АнглияЧемпионат Европы: таблица и календарь
В эти минуты проходит матч группового этапа чемпионата Европы, в котором Англия играет с Сербией.
Этот матч стал для главного тренера англичан Гарета Саутгейта 96-м во главе команды. По этому показателю он вышел на третье место в истории сборной Англии, обойдя Бобби Робсона (95).
Саутгейт уступает только сэру Уолтеру Уинтерботтому (139) и сэру Альфу Рамсей (113).