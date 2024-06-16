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22:59 (мск), источник: Sport24

Саутгейт вышел на третье место по числу матчей во главе сборной Англии

В эти минуты проходит матч группового этапа чемпионата Европы, в котором Англия играет с Сербией.

АнглияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Саутгейт вышел на третье место по числу матчей во главе сборной Англии | Источник: Sport24

Этот матч стал для главного тренера англичан Гарета Саутгейта 96-м во главе команды. По этому показателю он вышел на третье место в истории сборной Англии, обойдя Бобби Робсона (95).

Саутгейт уступает только сэру Уолтеру Уинтерботтому (139) и сэру Альфу Рамсей (113).

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