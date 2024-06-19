Мбаппе произнес речь в перерыве матча с Австрией на Евро: видео

«Если что-то пойдет не так: судьи, поле, болельщики … всегда отвечайте игрой. У нас есть футболисты, с которыми можно играть. Мы опустим мяч на землю и будем давить индивидуально. Что бы ни случилось, прессинг, не прессинг, это не наша проблема. Мы работали с этим прессингом, особенно первые пятнадцать минут. Порадуйте ребят — это матчи Евро. Мы вообще не должны ничего бояться.



Внимание на стандартах. Это все детали, но это важно. Внимательно смотрите на их позиции. Не молчите, говорите. Вот Дайот (Упамекано) — простой человек, он всегда подсказывает. Мы отрабатывали это на тренировках. У вас есть голос. Это важно, будь то защита или нападение, это ключ. Мы видели, у них есть отличные игроки, это нормально. Мы должны играть активнее. Что бы ни произошло, держите уровень игры, принимайте решения, никого не бросаем. Если парень в беде — помогайте. Мы никому не позволяем тонуть. Мы должны быть все вместе», — приводит расшифровку слов Мбаппе RMC Sport.