Сербия снимется с Евро, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию
Об этом заявил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (ФСС) Йован Шурбатович.
Об этом заявил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (ФСС) Йован Шурбатович.
19 июня во время матча сборных Хорватии и Албании (2:2) болельщики сборных скандировали кричалки с призывом убивать сербов. Футбольный союз Сербии потребовал от УЕФА наказания за это, даже допустив снятия свой команды с чемпионата Европы.
«То, что произошло, скандально, и мы будем просить УЕФА о санкциях, даже если это будет означать прекращение участия в соревнованиях. Мы уверены, что они будут наказаны, потому что УЕФА уже ответил на наш призыв отстранить от Евро так называемого журналиста из Албании. Мы будем требовать от УЕФА наказать ассоциации Хорватии и Албании. Мы не хотим в этом участвовать, но если УЕФА их не накажет, мы подумаем, как нам быть дальше», — сказал Йован Шурбатович.
Ранее косовский журналист Арлинд Садику был лишен аккредитации УЕФА за то, что во время репортажа с матча Сербия — Англия показал сербским болельщикам жест, обозначающий двуглавого орла.
20 июня сборная Сербии проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Словении. Встреча начнется в 16 часов по московскому времени. В первом матче сербы уступили англичанам со счетом 0:1, а словенцы завершили вничью игру против сборной Дании.