Сербия снимется с Евро, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию

«То, что произошло, скандально, и мы будем просить УЕФА о санкциях, даже если это будет означать прекращение участия в соревнованиях. Мы уверены, что они будут наказаны, потому что УЕФА уже ответил на наш призыв отстранить от Евро так называемого журналиста из Албании. Мы будем требовать от УЕФА наказать ассоциации Хорватии и Албании. Мы не хотим в этом участвовать, но если УЕФА их не накажет, мы подумаем, как нам быть дальше», — сказал Йован Шурбатович.