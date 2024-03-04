Ресивер «Техаса» пробежал 40 ярдов за 4.21 секунды. Это новый рекорд съезда скаутов
Принимающий университета Техаса Зейвьер Уорти со второй попытки преодолел дистанцию в 40 ярдов на съезде скаутов НФЛ за 4.21 секунды, что стало новым рекордом.
Принимающий университета Техаса Зейвьер Уорти со второй попытки преодолел дистанцию в 40 ярдов на съезде скаутов НФЛ за 4.21 секунды, что стало новым рекордом.
Предыдущий рекорд принадлежал ресиверу Джону Россу, который в 2017 году пробежал 40 ярдов за 4.22 секунды.
Также Уорти прыгнул в высоту на 1.04 метра, а в длину с места — на 3.32 метра.
По прогнозам Уорти должен быть выбран на второй день драфта.