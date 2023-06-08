Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на Неделе легкой атлетики

У женщин в беге на 100 м с барьерами весь пьедестал заняли белоруски: победу одержала Эльвира Граборенко (12,84), на второй строчке расположилась Руслана Романовская (13,01), третье место заняла Светлана Парахонько (13,11). Лучшей из россиянок стала Виктория Погребняк (13,15), которая финишировала четвертой.