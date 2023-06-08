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20:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на Неделе легкой атлетики

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Победитель и призер чемпионатов мира россиянин Сергей Шубенков стал победителем забега на 110 м с барьерами на Неделе легкой атлетики в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Шубенков победил с результатом 13,420 с. Второе место занял белорус Виталий Парахонько (13,542), третье — россиянин Анатолий Киселев (13,546).

У женщин в беге на 100 м с барьерами весь пьедестал заняли белоруски: победу одержала Эльвира Граборенко (12,84), на второй строчке расположилась Руслана Романовская (13,01), третье место заняла Светлана Парахонько (13,11). Лучшей из россиянок стала Виктория Погребняк (13,15), которая финишировала четвертой.

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