Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на Неделе легкой атлетики
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Победитель и призер чемпионатов мира россиянин Сергей Шубенков стал победителем забега на 110 м с барьерами на Неделе легкой атлетики в Москве.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Победитель и призер чемпионатов мира россиянин Сергей Шубенков стал победителем забега на 110 м с барьерами на Неделе легкой атлетики в Москве.
Шубенков победил с результатом 13,420 с. Второе место занял белорус Виталий Парахонько (13,542), третье — россиянин Анатолий Киселев (13,546).
У женщин в беге на 100 м с барьерами весь пьедестал заняли белоруски: победу одержала Эльвира Граборенко (12,84), на второй строчке расположилась Руслана Романовская (13,01), третье место заняла Светлана Парахонько (13,11). Лучшей из россиянок стала Виктория Погребняк (13,15), которая финишировала четвертой.