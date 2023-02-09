Знакомство с Шумахером и победа в чемпионате мира. Как актер Николай Фоменко строил карьеру автогонщика

Заслуженный артист РФ Николай Фоменко — многогранная личность. Он музыкант, актер, журналист и большой фанат автогонок. Более того, он много лет участвовал в соревнованиях и даже имеет звание мастера спорта России международного класса по автоспорту.

Первые шаги в автоспорте

Автоспортом Фоменко начал интересоваться, будучи студентом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Первой машиной, на которой он тренировался, был «запорожец». Николай уже тогда предпринимал попытки профессионально заняться автоспортом, но в то время в Ленинграде это было невозможно. Поэтому он ограничивался картингом.

— Я учился в спортивной школе, а когда закончил обучение, мне не хватало спорта, и я сначала увлекся горными лыжами. Вообще, если человек с детства занимается спортом, это остается у него навсегда. Несколько раз пытался заняться автомобильным спортом, и с третьей или с пятой попытки — удалось. Сначала я сел в «запорожец», потом в «копейку». Занимался кроссом, потом ралли-кроссом, а затем перешел в кольцевые гонки. Принял участие в чемпионате России. С 2000 года стал работать в Европе, а потом мы выиграли и чемпионат мира, — рассказывал Фоменко РИА «Кремль».

К серьезным тренировкам музыкант приступил в 1994 году с легкой руки журналиста и продюсера Влада Листьева. Задумывался проект «Гонки на выживание» с участием звезд эстрады. Приглашение получил и Николай Фоменко. Его тренировал популярный автогонщик Георгий Кузнецов.

Источник: TNK Racing Team

Успех в автогонках и знакомство с Шумахером

Телешоу предполагало тренировки на протяжении всего года. Как итог, Николай одержал несколько побед в «Гонках на выживание». Навыки позволили ему уже в 1996 году выиграть бронзу в Кубке «Даниан» по ралли-кроссу.

А в следующем году он вошел в состав команды «Miller Pilot», с которой трижды одерживал победу. Это помогло Фоменко получить звание вице-чемпиона России.

Кроме того, Фоменко объединился с Алексеем Васильевым, который впоследствии станет мастером спорта международного класса. Вместе пилоты представляли «ТНК Racing Team». В 2000-м Николай вновь стал чемпионом России.

Команда Фоменко и Васильева первой в России получила право принимать участие в чемпионате Европы в классе «Гран Туринг». Лучшим результатом стало третье место на трассе в Маньи-Куре (Франция). После этого Николаю присвоили звание «Мастер спорта России международного класса».

В 2004 году Николай был включен в состав пилотов, которые участвовали в автомобильной гонке «24 часа Ле-Мана». И даже становился чемпионом мира в классе N-GT.

В 2005-м актер основал «Russian Age Racing». Это была первая гоночная команда, которая имела лицензию. Это давало им право выступать на чемпионате FIA GT.

Без «Формулы-1» также не обошлось в жизни Фоменко. Правда, туда он попал не в качестве пилота. Николай на протяжении нескольких лет руководил инженерным отделом команды «Marussia Virgin Racing».

Российскому артисту даже предлагали контракт со швейцарскими часами «Омега». Тогда же их лицом был и известный немецкий гонщик Михаэль Шумахер. Во время одной из презентаций семикратный чемпион мира вручал часы российскому актеру.

— Шумахер — очень специфический человек. Он делится на две части. Он настолько закрыт внутренне, но при этом первое впечатление от него — что он человек с очень хорошим чувством юмора, веселый, быстрый… Но если говорить о товарищах-гонщиках, то у меня другие друзья — другого склада человеческого, — вспоминал Фоменко для РИА «Кремль».

Источник: Russian Age Racing

Фоменко сейчас

В прошлом году автогонщик отметил 60-летие. Николай продолжает вести активный образ жизни. Большую часть времени посвящает актерской профессии. Недавно снялся в сериалах «Предпоследняя инстанция», «Почка» и «Нереалити». Ведет программу на радиостанции «Юмор FM». Имеет свой YouTube-канал «Топ-шеф с Фоменко», где он делится уникальными рецептами. Дает концерты с рок-группой «КерамикА».

Гонки он также не забросил. Периодически садится за руль, но уже в качестве хобби, а не ради участия в соревнованиях. По-прежнему увлекается Фоменко и горнолыжным спортом.