Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Вегас
Хоккей. КХЛ
9.02
Нефтехимик
Адмирал
21
Хоккей. КХЛ
9.02
Северсталь
Торпедо
Б
43
Хоккей. КХЛ
9.02
Сочи
Спартак
23
Хоккей. КХЛ
9.02
Ак Барс
Амур
42
Хоккей. КХЛ
9.02
Автомобилист
СКА
25
Хоккей. КХЛ
9.02
Металлург
Витязь
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
9.02
Салават Юлаев
Куньлунь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
9.02
Трактор
Динамо Мн
43
Хоккей. КХЛ
9.02
Авангард
ЦСКА
ОТ
12
Все события
9 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Знакомство с Шумахером и победа в чемпионате мира. Как актер Николай Фоменко строил карьеру автогонщика

Гоночные успехи знаменитого шоумена.

Наверх

Заслуженный артист РФ Николай Фоменко — многогранная личность. Он музыкант, актер, журналист и большой фанат автогонок. Более того, он много лет участвовал в соревнованиях и даже имеет звание мастера спорта России международного класса по автоспорту.

Первые шаги в автоспорте

Автоспортом Фоменко начал интересоваться, будучи студентом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Первой машиной, на которой он тренировался, был «запорожец». Николай уже тогда предпринимал попытки профессионально заняться автоспортом, но в то время в Ленинграде это было невозможно. Поэтому он ограничивался картингом.

— Я учился в спортивной школе, а когда закончил обучение, мне не хватало спорта, и я сначала увлекся горными лыжами. Вообще, если человек с детства занимается спортом, это остается у него навсегда. Несколько раз пытался заняться автомобильным спортом, и с третьей или с пятой попытки — удалось. Сначала я сел в «запорожец», потом в «копейку». Занимался кроссом, потом ралли-кроссом, а затем перешел в кольцевые гонки. Принял участие в чемпионате России. С 2000 года стал работать в Европе, а потом мы выиграли и чемпионат мира, — рассказывал Фоменко РИА «Кремль».

К серьезным тренировкам музыкант приступил в 1994 году с легкой руки журналиста и продюсера Влада Листьева. Задумывался проект «Гонки на выживание» с участием звезд эстрады. Приглашение получил и Николай Фоменко. Его тренировал популярный автогонщик Георгий Кузнецов.

Источник: TNK Racing Team

Успех в автогонках и знакомство с Шумахером

Телешоу предполагало тренировки на протяжении всего года. Как итог, Николай одержал несколько побед в «Гонках на выживание». Навыки позволили ему уже в 1996 году выиграть бронзу в Кубке «Даниан» по ралли-кроссу.

А в следующем году он вошел в состав команды «Miller Pilot», с которой трижды одерживал победу. Это помогло Фоменко получить звание вице-чемпиона России.

Кроме того, Фоменко объединился с Алексеем Васильевым, который впоследствии станет мастером спорта международного класса. Вместе пилоты представляли «ТНК Racing Team». В 2000-м Николай вновь стал чемпионом России.

Команда Фоменко и Васильева первой в России получила право принимать участие в чемпионате Европы в классе «Гран Туринг». Лучшим результатом стало третье место на трассе в Маньи-Куре (Франция). После этого Николаю присвоили звание «Мастер спорта России международного класса».

В 2004 году Николай был включен в состав пилотов, которые участвовали в автомобильной гонке «24 часа Ле-Мана». И даже становился чемпионом мира в классе N-GT.

В 2005-м актер основал «Russian Age Racing». Это была первая гоночная команда, которая имела лицензию. Это давало им право выступать на чемпионате FIA GT.

Без «Формулы-1» также не обошлось в жизни Фоменко. Правда, туда он попал не в качестве пилота. Николай на протяжении нескольких лет руководил инженерным отделом команды «Marussia Virgin Racing».

Российскому артисту даже предлагали контракт со швейцарскими часами «Омега». Тогда же их лицом был и известный немецкий гонщик Михаэль Шумахер. Во время одной из презентаций семикратный чемпион мира вручал часы российскому актеру.

— Шумахер — очень специфический человек. Он делится на две части. Он настолько закрыт внутренне, но при этом первое впечатление от него — что он человек с очень хорошим чувством юмора, веселый, быстрый… Но если говорить о товарищах-гонщиках, то у меня другие друзья — другого склада человеческого, — вспоминал Фоменко для РИА «Кремль».

Источник: Russian Age Racing

Фоменко сейчас

В прошлом году автогонщик отметил 60-летие. Николай продолжает вести активный образ жизни. Большую часть времени посвящает актерской профессии. Недавно снялся в сериалах «Предпоследняя инстанция», «Почка» и «Нереалити». Ведет программу на радиостанции «Юмор FM». Имеет свой YouTube-канал «Топ-шеф с Фоменко», где он делится уникальными рецептами. Дает концерты с рок-группой «КерамикА».

Гонки он также не забросил. Периодически садится за руль, но уже в качестве хобби, а не ради участия в соревнованиях. По-прежнему увлекается Фоменко и горнолыжным спортом.

Валентина Глазко

Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь