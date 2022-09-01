Баскетболисты «Минска» обыграли «Гродно-93» в контрольном матче
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Минска» одержали вторую викторию в ходе подготовки к новому сезону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Минска» одержали вторую викторию в ходе подготовки к новому сезону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня подопечные Ростислава Вергуна одолели на свое площадке «Гродно-93» с разницей в шесть очков — 87:81 (27:21, 22:22, 24:21, 14:17). Самым результативным в составе победителей стал Владислав Близнюк, набравший 30 очков, у проигравших Максим Сазонов набрал 20 баллов. В первом предсезонном спарринге основной состав чемпионов Беларуси уверенно обыграл своих резервистов — 99:65 (22:15, 26:9, 12:18, 39:23).
Следующий контрольный поединок баскетболисты «Минска» проведут 7 сентября также у себя дома против клуба «Русичи» из Курска.