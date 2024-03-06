Поражение от баскетболистов «Астаны» стало 30-м для «МИНСКА»

Сегодня минчане уступили в гостях баскетболистам «Астаны» с результатом 70:76. В составе белорусского клуба самым результативным стал Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 28 очков. Два следующих поединка БК «МИНСК» проведет на своей арене — 9 марта против МБА, а 17 марта — против «Самары». Сегодня волжане со счетом 83:89 уступили в Екатеринбурге местному «Уралмашу», который тренирует экс-наставник минской команды Ростислав Вергун. Позже МБА примет в столице России саратовский «Автодор».



В единственном сегодняшнем матче группы А пермская «Парма» у себя дома проиграла «Зениту» из Санкт-Петербурга — 73:83.