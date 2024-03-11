Баскетболистки «МИНСКА» одержали 22-ю викторию в матчах чемпионата Беларуси

Сегодня команда Андрея Вавлева выиграла 22-й поединок подряд, разгромив на своей площадке баскетболисток «Гомельских рысей» с разницей в 68 очков — 100:32.



Также сегодня чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» уверенно переиграли у себя дома гродненскую «Викторию» — 90:39. В Гродно вице-чемпион Беларуси «Олимпия» оказалась сильнее резервисток БК «МИНСК» — 83:46. После сегодняшних встреч в активе «МИНСКА» стало 42 очка, у «Олимпии» 41 балл, «Горизонт» набрал 40 очков.



Турнирную таблицу мужского первенства возглавляет «Гродно-93» — 47 очков, на один балл отстает могилевский «Борисфен», третьим идет витебский «Рубон», у которого 36 очков, столичный «Импульс-БГУИР» имеет 35 зачетных баллов.