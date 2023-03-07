Трипл-дабл Лилларда помог «Портленду» победить «Детройт»
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Детройте завершилась со счетом 110:104 (31:18, 28:33, 30:23, 21:30). Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард, оформивший трипл-дабл (31 очко, 13 подборов, 12 передач). У «Детройта» больше всех очков набрал Исайя Ливерс (17). Также дабл-дабл оформил игрок хозяев Джейден Иви (13 очков, 13 передач).
«Портленд» (31 победа) занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Детройт» (15) идет на последней, 15-й позиции на Востоке. «Пистонс» потерпели восьмое поражение подряд.
Результаты других матчей: