Трипл-дабл Лилларда помог «Портленду» победить «Детройт»

Встреча в Детройте завершилась со счетом 110:104 (31:18, 28:33, 30:23, 21:30). Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард, оформивший трипл-дабл (31 очко, 13 подборов, 12 передач). У «Детройта» больше всех очков набрал Исайя Ливерс (17). Также дабл-дабл оформил игрок хозяев Джейден Иви (13 очков, 13 передач).