Американский баскетболист вновь показал пистолет в прямом эфире

Ранее 23-летний Морант получил восьмиматчевую дисквалификацию с удержанием зарплаты за демонстрацию пистолета в ночном клубе. НБА провела расследование и признала, что поведение баскетболиста нанесло ущерб лиге. ESPN сообщал, что Морант в связи с этим инцидентом принял участие в программе психологической реабилитации.

Морант вновь вытащил пистолет во время трансляции, которую вел в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) его товарищ, сидевший за рулем автомобиля. Оператор быстро одернул камеру, но оружие все же попало в кадр.