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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский баскетболист вновь показал пистолет в прямом эфире

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлис» Джа Морант вновь продемонстрировал пистолет во время прямого эфира в социальной сети, сообщает sportskeeda.com.

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Источник: Reuters

Ранее 23-летний Морант получил восьмиматчевую дисквалификацию с удержанием зарплаты за демонстрацию пистолета в ночном клубе. НБА провела расследование и признала, что поведение баскетболиста нанесло ущерб лиге. ESPN сообщал, что Морант в связи с этим инцидентом принял участие в программе психологической реабилитации.

Морант вновь вытащил пистолет во время трансляции, которую вел в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) его товарищ, сидевший за рулем автомобиля. Оператор быстро одернул камеру, но оружие все же попало в кадр.

Морант был выбран «Мемфисом» под вторым номером на драфте 2019 года, он стал лучшим новичком в 2020 году. Разыгрывающий участвовал в Матчах звезд НБА в 2022 и 2023 годах.

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