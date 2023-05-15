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09:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бостон» разгромил «Филадельфию» и вышел в финал Восточной конференции плей-офф НБА

«Бостон» разгромил «Филадельфию» в седьмом матче полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА — 112:88.

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Источник: Reuters

Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, набравший 51 очко. Баскетболист побил рекорд защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри, который 1 мая в матче с «Сакраменто» (120:100) стал первым игроком в истории НБА, набравшим 50 очков в седьмом матче серии плей-офф.

«Бостон» вышел в финал Восточной конференции плей-офф НБА, в котором сыграет против «Майами».

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