«Бостон» разгромил «Филадельфию» и вышел в финал Восточной конференции плей-офф НБА

Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, набравший 51 очко. Баскетболист побил рекорд защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри, который 1 мая в матче с «Сакраменто» (120:100) стал первым игроком в истории НБА, набравшим 50 очков в седьмом матче серии плей-офф.