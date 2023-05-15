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15 мая, источник: ТАСС

Определились все участники полуфинала плей-офф НБА

Борьбу за титул продолжают «Бостон», «Майами», «Денвер» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Источник: Reuters

ТАСС, 15 мая. «Бостон» в ночь на понедельник одержал победу над «Филадельфией» со счетом 112:88 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 51 очко. Он побил рекорд НБА по количеству набранных очков в седьмых матчах плей-офф. Предыдущим рекордсменом был разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записавший на свой счет 50 очков в решающей игре серии первого раунда нынешнего плей-офф с «Сакраменто» (120:100).

В составе «Филадельфии» больше всех очков набрал форвард Тобиас Харрис — 19. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который был признан самым ценным игроком по итогам регулярного чемпионата, набрал 15 очков.

«Бостон» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3. В финале Восточной конференции команда встретится с «Майами», который во втором раунде оказался сильнее «Нью-Йорка» — 4−2. На Западе за выход в финал поборются «Денвер», в предыдущем раунде обыгравший «Финикс» (4−2), и «Лос-Анджелес Лейкерс», который выбил из борьбы за титул действующего чемпиона «Голден Стэйт» (4−2).

Серия между «Денвером» и «Лейкерс» начнется в ночь на 17 мая, между «Бостоном» и «Майами» — в ночь на 18 мая.

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