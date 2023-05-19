Убийца Короля! «Денвер» заставляет уважать себя победами над «Лейкерс»

«Ты выигрываешь первый матч финала конференции, а все говорят только о “Лейкерс”», — саркастически высказывался главный тренер «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун.

И действительно — «Лейкерс» хоть и проиграли в первом матче, но показали, что готовы на равных биться с одной из лучших команд лиги. Несколько месяцев назад в это было невозможно поверить. Прогресс «озёрников» впечатляет, а победа в серии с «Уорриорз» и вовсе заставила форварда проигравшей команды Дрэймонда Грина сделать вот такое заявление.

«Это будет хорошая серия. “Денвер” готов сделать следующий шаг, они делают его, и мы сейчас за этим наблюдаем. Но я думаю, что будет повтор серии 2020 года, и “Лейкерс” выиграют. Я ставлю на “Лейкерс” в шести матчах. Они завершат серию дома в шестом матче», — сказал Грин.

Леброн Джеймс | Источник: Reuters

Работа над ошибками

Играть в Денвере традиционно непросто. Среднегорье требует особой подготовки, и, кажется, «Лейкерс» неплохо подготовили себя к этому испытанию. По крайне мере, именно калифорнийцы с первых минут начали диктовать темп, временами показывая совершенно выдающиеся командные скорости.

Звёздный дуэт «Лейкерс» Леброн Джеймс — Энтони Дэвис привычно много атаковал, но процент был ниже привычных цифр. Забегая вперёд, стоит сказать, что Леброн так и не сможет попасть издали, потратив на это шесть попыток, а Дэвис хоть и забьёт один из трёх дальних бросков, с игры реализует всего 4 из 15.

Но сила нынешних «Лейкерс» как раз и заключается в том, что лидером в отдельно взятый момент может стать каждый игрок ротации. Взять хотя бы Руи Хачимуру, который за первую половину набрал 17 очков и ни разу не промахнулся с игры! Его семь из семи попаданий за две четверти и 21 очко в итоге за матч, скорее всего, опять заставят задуматься главного тренера Дарвина Хэма о включении японца в стартовую пятёрку. После первой игры наставник «Лейкерс» хотел произвести такую замену, но в итоге на второй матч Хачимура снова вышел со скамейки запасных.

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Промах Короля

Леброн снова был важной частью команды, отыграв 40 минут и остановившись в шаге от трипл-дабла. Проблемы с бросками с дистанции Король привычно компенсировал силовыми проходами, которые либо завершал сам, либо собирал двоих-троих оппонентов и скидывал свободному партнёру. В итоге у Джеймса 22 очка и 10 результативных передач (и 9 подборов).

Но главным моментом матча в его исполнении стало не попадание, а промах! Вообще-то, это была показательная командная работа, которая началась с Остина Ривза, отработавшего на ногах. Потом бросок Колдуэлл-Поупа накрыл Дэвис, а уходящий за лицевую мяч в прыжке спас Шрёдер, отбросив мяч на Хачимуру. Японец увидел разгоняющегося Леброна и отдал своевременную передачу, выводя своего лидера на открытое кольцо. Все замерли в ожидании нового данка Короля. Но мяч предательски вылетел из рук Леброна и улетел в аут! Вот так бесславно закончилась классная атака «Лейкерс».

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Развязка

«Лейкерс» играли лучше соперника в первых трёх четвертях и закономерно вели в счёте. Дэвис, несмотря на низкий процент реализации, очень помогал в защите, а активности Николы Йокича не хватало для того, чтобы обыгрывать соперника. Скорее всего, Леброн и партнёры так бы и приехали к победе, сравняв счёт в серии. Если бы не Джамал Маррей.

Никола Йокич против Энтони Дэвиса | Источник: Reuters

26-летний защитник проводил далеко не лучший матч, реализовав за первые три четверти всего 5 бросков из 17. Но в заключительной 12-минутке его просто прорвало. В итоге именно Маррей стал тем игроком, которому удалось перевернуть ход встречи. Его шесть из семи бросков в заключительной четверти достигли цели, а всего за этот отрезок он настрелял 23 очка!

Рывок 15:1 помог «Денверу» не только сравнять счёт, но и оторваться в счёте. «Лейкерс», правда, имели шанс в концовке, но не воспользовались им — по очереди промахнулись Дэвис и Джеймс. Команда Леброна по-прежнему удивляет и имеет пространство для роста, но отыграться с 0−2 против такого «Денвера» будет крайне непросто.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1100d81630dbbe8c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-46083704&hd=2&id=456245572&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем более когда в составе соперника есть Никола Йокич, штампующий трипл-даблы. Во втором матче серии с «Лейкерс» серб оформил 13-й трипл-дабл в плей-офф! На счету Йокича за 42 минуты на паркете 23 очка, 17 подборов и 12 передач.