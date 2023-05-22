«Майами» разгромил «Бостон», команда в одной победе от финала
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. «Майами Хит» разгромил «Бостон Селтикс» в третьем матче серии ½ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. «Майами Хит» разгромил «Бостон Селтикс» в третьем матче серии ½ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Майами завершилась со счетом 128:102 (30:22, 31:24, 32:17, 35:39) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Гейб Винсент из «Майами», на счету которого 29 очков. В составе соперника больше всех очков набрал Джейсон Тейтум (14), который с 10 подборами также оформил дабл-дабл.
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Майами», который 24 мая проведет дома четвертый матч противостояния.