«Майами» разгромил «Бостон», команда в одной победе от финала

Встреча в Майами завершилась со счетом 128:102 (30:22, 31:24, 32:17, 35:39) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Гейб Винсент из «Майами», на счету которого 29 очков. В составе соперника больше всех очков набрал Джейсон Тейтум (14), который с 10 подборами также оформил дабл-дабл.