«Бостон» одержал первую победу в серии с «Майами». Тэйтум оформил дабл-дабл

«Бостон» одержал первую победу в серии с «Майами». Тэйтум оформил дабл-дабл

Состоялся четвертый матч полуфинальной серии НБА, в котором «Майами» на своей площадке проиграл «Бостону».