«Бостон» одержал первую победу в серии с «Майами». Тэйтум оформил дабл-дабл
Состоялся четвертый матч полуфинальной серии НБА, в котором «Майами» на своей площадке проиграл «Бостону».
Состоялся четвертый матч полуфинальной серии НБА, в котором «Майами» на своей площадке проиграл «Бостону».
Встреча завершилась поражением «Хит» со счетом 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28).
Самым результативным игроком стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл (33 очка, 11 подборов).
«Бостон» сократил отставание в серии 1−3. Пятая игра запланирована на 26 мая.
НБА. Плей-офф. Полуфинал, 4-й матч.
«Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28).