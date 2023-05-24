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09:19 (мск), источник: Sport24

«Бостон» одержал первую победу в серии с «Майами». Тэйтум оформил дабл-дабл

Состоялся четвертый матч полуфинальной серии НБА, в котором «Майами» на своей площадке проиграл «Бостону».

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Источник: AP 2022

Встреча завершилась поражением «Хит» со счетом 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28).

Самым результативным игроком стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл (33 очка, 11 подборов).

«Бостон» сократил отставание в серии 1−3. Пятая игра запланирована на 26 мая.

НБА. Плей-офф. Полуфинал, 4-й матч.

«Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28).

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