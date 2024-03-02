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11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Адетокунбо набрал 46 очков и помог «Милуоки» победить «Чикаго»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клуб «Милуоки Бакс» благодаря 46 очкам Янниса Адетокунбо переиграл на выезде «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в пятницу в Чикаго, завершилась со счетом 113:97 (33:24, 25:20, 24:28, 31:25) в пользу гостей. Адетокунбо оформил в матче дабл-дабл, прибавив к 46 очкам 16 подборов. У «Чикаго» 22 очка набрал Коби Уайт.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил дома «Вашингтон Уизардс» со счетом 140:115 (33:30, 46:34, 31:21, 30:30). У победителей самым результативным на паркете был Джеймс Харден, набравший 28 очков, 27 баллов на счету Кавая Леонарда. У гостей 32 очка набрал Кайл Кузма, а Марвин Бэгли оформил дабл-дабл (10 очков + 10 подборов).

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