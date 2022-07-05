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13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Лидер баскетбольного «Зенита» дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Баскетболист «Зенита» Дмитрий Кулагин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщает РУСАДА на своём сайте.

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Кулагин дисквалифицирован за нарушение двух пунктов правил — 4.1 (наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркёров в пробе, взятой у спортсмена) и 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода).

Дисквалификация Кулагина отсчитывается с 24 июня. Срок его временного отстранения также засчитан.

Напомним, 3 июля «Зенит» объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с Дмитрием Кулагиным. Последний раз на площадке он появлялся во второй игре финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Зенит» в минувшем сезоне стал победителем Единой лиги ВТБ.

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