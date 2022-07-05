Лидер баскетбольного «Зенита» дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Кулагин дисквалифицирован за нарушение двух пунктов правил — 4.1 (наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркёров в пробе, взятой у спортсмена) и 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода).