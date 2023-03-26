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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА обыграли краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче заключительного тура второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась победой хозяев площадки со счетом 94:74 (25:15, 24:22, 15:24, 30:13). Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джейлен Барфорд, в активе которого 21 очко. У московской команды больше всех очков набрал Девонте Кэйкок (16).

Победитель регулярного чемпионата ЦСКА стал первой командой в истории лиги, которая одержала 30 побед до плей-офф. «Локомотив-Кубань» завершил регулярный чемпионат на пятой строчке в турнирной таблице, одержав 17 побед в 32 матчах.

Краснодарцы встретятся в плей-офф с «Нижним Новгородом» и первые два матча проведут на чужой площадке. Соперником армейцев будет саратовский «Автодор». Плей-офф стартует 31 марта.

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