ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась победой хозяев площадки со счетом 94:74 (25:15, 24:22, 15:24, 30:13). Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джейлен Барфорд, в активе которого 21 очко. У московской команды больше всех очков набрал Девонте Кэйкок (16).

Победитель регулярного чемпионата ЦСКА стал первой командой в истории лиги, которая одержала 30 побед до плей-офф. «Локомотив-Кубань» завершил регулярный чемпионат на пятой строчке в турнирной таблице, одержав 17 побед в 32 матчах.