Хаос на столетие: как и почему провалился ЦСКА

В кои-то веки российский баскетбол стал по-настоящему напоминать НБА — если не игрой, то хотя бы детективной развязкой. И не просто НБА, а ее лучшую пока серию текущего плей-офф между действующими чемпионами, признанными гениями главной франшизы современности «Голден Стэйт» и дерзким молодняком из «Сакраменто», ворвавшимся в матчи на вылет после 16-летнего перерыва.

Казалось бы, первые слишком стары для подвигов, а вторые, напротив, слишком молоды и неопытны, но только они дали болельщикам семиматчевую потогонку в первом раунде. А точку в серии поставил лидер «Уорриорз» Стефен Карри, в 36 лет набравший в решающем матче рекордные 50 очков с запредельной бросковой эффективностью.

На следующий день в игру вступила Единая лига ВТБ. И вроде бы она должна поблекнуть на фоне заокеанских звезд, но тут молодежь из «Локомотива-Кубани» выносит главную команду лиги, рекордсменов по числу чемпионств московский ЦСКА в тех же семи матчах. Железнодорожники совершили, казалось бы, невозможное, выиграв гонку нервов у более зрелых, опытных и высококлассных оппонентов. Причем, в отличие от заокеанских звезд, краснодарцы сделали это в полуфинале.

За даже более яркой, чем в НБА, развязкой скрывается еще несколько неочевидных параллелей. К примеру, шестой матч что у тех, что у других сулил совершенно иную развязку — с той лишь разницей, что если в Америке страдали чемпионы, то в России — их оппоненты. ЦСКА смял «Локомотив» у них же дома: расстрелял открытыми бросками из-за дуги (10 из 23 у москвичей против 10 из 30 у краснодарцев), затоптал в «краске» и не отдал подборы на своем щите. Пока «Локомотив» упрямо пер под кольцо, а когда упирался в стену, бросал несуразные, неоправданно сложные средние, ЦСКА разыгрывал до верного и поражал способностью конвертировать любую ошибку соперника в точное попадание. Тот матч закончился со счетом 98:75 в пользу москвичей — и если в той же НБА подобная разница в счете считается нормой, то в Европе после таких надругательств, что называется, принято жениться.

Шестая игра не оставила объективной почвы для сомнения в ЦСКА — они талантливее, собраннее и эффективнее. А еще за них два лучших игрока серии — действующий MVP лиги центровой Никола Милутинов и Алексей Швед, не так давно едва ли не самый грозный скорер Евролиги. Уже после седьмого матча главный тренер армейцев Эмил Райкович с грустным лицом объяснял журналистам, что именно в их травмах кроется причина провала москвичей. Милутинов по ходу плей-офф вылетел с голеностопом, Швед — с бедром.

Оба вернулись в серии с «Локомотивом», но каждый в своей роли. Без Шведа атака ЦСКА бы попросту встала, а с отъездом из Лиги ВТБ почти всех ведущих легионеров заменить его оказалось некем, поэтому его место в стартовой пятерке не обсуждалось. Милутинов начинал со скамейки — и семи матчей полуфинала ему явно не хватило, чтобы как следует войти в ритм.

Без связки с Милутиновым (здоровым, что немаловажно) и без того не фантастическая эффективность Шведа скукожилась еще сильнее — да и бедро наверняка давало о себе знать. Да, он по-прежнему был наиболее высококлассным игроком этой серии, а на такой стадии это становится ключевым фактором. Но что делать, если этот игрок бегает на одной ноге? Ответа на этот вопрос Райкович в итоге не нашел — и в решающий момент его команду перебороли. Швед отбегал почти 38 минут, включая единственный овертайм, но за красивыми цифрами (22 очка + 13 передач) не смог скрыть ни слабые бросковые показатели (8 из 19 с игры), ни привычное отсутствие защиты.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=82dedc3222283d7e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-20075697&hd=2&id=456246125&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В отличие от «Локомотива», ЦСКА так и не смог решить проблему замещения кадров. Пока остальные команды лиги учились доверять молодежи и проявлять чудеса селекции, вылавливая немногочисленных талантливых европейцев, готовых ехать в Россию, армейцы сохранили Милутинова до конца контракта, но ничего не сделали с глубиной состава. «Локомотив-Кубань» не обладает невероятным талантом, а их командная защита далека от идеала, но система, пусть и достаточно средняя, в рамках отдельной серии оказалась рабочей. Как бы ни закончился этот сезон для краснодарцев, не стоит рассматривать его как конечную точку развития. Им еще только предстоит стать командой экстра-класса, однако столь важная серия и выход в финал должны помочь им в построении победной культуры.

А ЦСКА с хаосом и нестабильностью в 100-летний юбилей клуба впервые в истории остался без финала Единой лиги ВТБ. И есть ощущение, что, если руководство клуба в кратчайшие сроки не научится комплектовать состав, полагаясь не только на финансовое превосходство над остальными клубами, подобные результаты могут стать традиционными.