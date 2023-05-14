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16:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Баскетболист ЦСКА Швед рассказал подробности драки в Москве

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед рассказал подробности драки в Москве. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен заявил, что нападавшие проиграли деньги на ставках, из-за чего вступили в словесную перепалку с ним и его женой Анастасией. «Они нас окружили, потом еще подъехали. На видео видно, что очень много людей. Никто не собирался драться. Я жене сказал, мол, пойдем. Они в этот момент окружили, по ногам ударили, в голову», — добавил Швед. Он отметил, что получил тяжелые травмы, однако восстановление идет хорошо.

5 мая суд в Москве арестовал четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина, их водителя Юсуфа и 19-летнего Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

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