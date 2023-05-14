Баскетболист ЦСКА Швед рассказал подробности драки в Москве

Спортсмен заявил, что нападавшие проиграли деньги на ставках, из-за чего вступили в словесную перепалку с ним и его женой Анастасией. «Они нас окружили, потом еще подъехали. На видео видно, что очень много людей. Никто не собирался драться. Я жене сказал, мол, пойдем. Они в этот момент окружили, по ногам ударили, в голову», — добавил Швед. Он отметил, что получил тяжелые травмы, однако восстановление идет хорошо.