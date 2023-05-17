Казань — баскетбольная столица России! УНИКС впервые чемпион страны

Источник: Единая лига ВТБ

УНИКС — чемпион Единой лиги ВТБ! В это пока сложно поверить, но на осознание будут всё лето и весь следующий сезон. Второй год подряд внутренний чемпионат и отдельно плей-офф получаются драматичными, насыщенными и по-баскетбольному интересными.

Казань уже давно может претендовать на титул спортивной столицы России. Здесь мощный хоккейный клуб, несколько лет назад футбольный был в топе Российской Премьер-Лиги и гремел в Европе, абсолютно топовая волейбольная команда. А ведь есть ещё и другие виды спорта, где столица Татарстана представлена на самом высоком уровне.

Баскетбол в Казани тоже всегда был на особом месте. УНИКС знают и любят, но он как будто всегда существовал в тени как в чемпионате, так и внутри города. Больше двух десятилетий УНИКС стабильно входит в топ, бьётся за медали, собирает крепкий и порой даже звёздный состав, но никогда не побеждал в чемпионате России. Больше десятка финалов, но ни одной победы.

Вячеслав Зайцев в атаке | Источник: Единая лига ВТБ

И вот — исторический момент! Кубок Единой лиги ВТБ из рук президента Сергея Кущенко получают игроки в зелёном. Казанский «Баскет-холл», повидавший многое в своей истории, теперь наконец-то официально чемпионская арена. Здесь часто отмечали победы другие, но теперь и в домашнюю раздевалку пришёл приятный запах чемпионского шампанского.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b67659186cc9111a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-202286680&hd=2&id=456241348&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

УНИКС начал готовиться к плей-офф ещё летом. В Казани осознанно пошли на риск, подписав не только опытных легионеров, но и опытных россиян. Всё-таки опыт — это не про длинный путь регулярного чемпионата, а скорее про важные концовки плей-офф. Однако казанцы и регулярку начали бодро. Парни Велимира Перасовича стали одной из двух команд (наравне с «Зенитом»), которые нанесли поражение ЦСКА.

Правда, после крайне эмоциональной победы над армейцами случилась то ли функциональная, то ли психологическая яма. «Зелёные» заметно снизили обороты и порой как будто выходили на паркет с привязанными к ногам гантелями.

Болельщики УНИКСа | Источник: Единая лига ВТБ

Но уже в плей-офф УНИКС начал вновь находить свою игру, выходя на пик формы к финалу. Которого, к слову, могло и не быть. «Зенит» в полуфинальной серии так и не позволил «зелёным» обыграть себя в Санкт-Петербурге. Но здесь, к счастью для казанцев, сказалось преимущество своей площадки. Именно в решающей седьмой игре серии УНИКС добыл заветную путёвку в финал, где неожиданно для многих встретился не с ЦСКА, а «Локомотивом-Кубань».

«Локо» забрал первый матч в серии, заставив поверить в то, что молодость всё же круче опыта. Но только серия до четырёх побед — это целая жизнь, где игра номер один — это лишь начало пути. И в следующих трёх встречах УНИКС методично забирал концовки. Одна такая победа вполне могла быть объяснена удачей. Но три! Тот самый случай, когда случайности не случайны.

Пятый матч в казанском «Баскет-холле» начинался при счёте 3−1, и заполненные до отказа трибуны только подтверждали, насколько важен этот потенциально исторический матч. Увидеть, как команда наконец-то становится чемпионом страны — бесценно. И УНИКС, несмотря на отрыв в счёте по ходу серии, не хотел откладывать вопросы о четвёртой победе в долгий ящик.

Многое стало понятно в начале второй четверти, когда Джален Рейнольдс сначала догнал Емченко и чисто накрыл его попытку броска сверху, а после этого сокрушительного блок-шота Мэйкон забил быструю «трёху», и счёт стал 29:17.

Джейлен Бэрфорд и Луи Лабери | Источник: Единая лига ВТБ

Хозяева выиграли вторую четверть со счётом 32:20 и отправились в раздевалку под громкие аплодисменты довольных болельщиков. Правда, в середине третьей четверти капитан «Локо» Дмитрий Узинский оперативно наполнил действия своей команды смыслом, забив две «трёхи», сократив разницу до 10 и вернув интригу в матче.

Да, УНИКС быстро отодвинул соперника, но «Локо» загорелся. Да так сильно, что в середине четвёртой Окаро Уайт кинулся с кулаками на Луи Лабери и был удалён с площадки. Американец хлопал залу, в котором бился за УНИКС несколько сезонов назад, и получил одобрительный кулачок от президента Евгения Богачёва.

Слёзы игроков, президента УНИКСа и болельщиков — это лучший показатель того, насколько долго ждали этой победы в Казани. Сейчас руководители «зелёных» вряд ли думают о том, что действующий контракт есть всего лишь у одного игрока этого состава. Это заботы завтрашнего дня. А сейчас — отмечать! Наполнив раздевалку запахом долгожданного чемпионства!