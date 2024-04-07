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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА проиграл «Енисею» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

ЦСКА проиграл «Енисею» в матче второго этапа чемпионата Единой лиги ВТБ.

Источник: Единая лига ВТБ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА проиграл красноярскому «Енисею» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 86:81 (20:9, 18:29, 23:19, 25:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс из «Енисея», на счету которого 30 очков. Его партнер по команде Микел Хопкинс оформил дабл-дабл (27 очков, 13 подборов). В составе армейцев больше всех очков набрал Мело Тримбл (24).

Защитник «Енисея» Ратэн-Мэйс установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству очков за один сезон. На его счету 869 очков в текущем чемпионате. Ранее достижение принадлежало Киту Лэнгфорду, который набрал 851 очко, выступая за казанский УНИКС в сезоне-2015/16.

ЦСКА проиграл три из четырех последних матчей и с 25 победами в 35 играх идет вторым в турнирной таблице группы А. Красноярский клуб с 18 победами после 34 встреч идет на последней, шестой строчке.

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