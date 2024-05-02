«Зенит» кровью и потом выцарапал путёвку в полуфинал Единой лиги. «Уралмаш» — браво!

года: Зенит — Уралмаш, обзор матча плей-офф, кто выиграл, Эртель, Курич, Уиттакер, Эллис | Источник: Чемпионат.com

Единая лига ВТБ. ¼ финала

02 мая 2024, четверг. 19:30 МСК

Зенит (Санкт-Петербург) — Уралмаш (Екатеринбург)

Счет: 86: 83

Зенит: Курич — 22, Морган — 20, Фрейзер — 13, Хантер — 12, Карлтон — 8, Эртель — 6, Карасёв — 3, Жбанов — 2, Захаров, Герасимов, Клименко, Зубков

Уралмаш: Эллис — 26, Даглас — 21, Нэльсон — 13, Уиттакер — 8, Новиков — 6, Глазунов — 5, Писклов — 3, Захаров — 1, Пынько, Балашов, Михеев, Прощенко

Последний и самый важный матч четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралмашем» официально завершился. Хавьер Паскуаль и Ростислав Вергун вместе со своими коллективами наконец-то определили последнего участника полуфинала плей-офф. Перед началом встречи лига вручила награду лучшему защищающемуся игроку сезона, им стал центровой «Зенита» Винс Хантер. Хозяева получили заряд положительных эмоций, и произошло стартовое вбрасывание.

Встреча проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. «Зенит» не мог перед домашними трибунами начать игру спустя рукава. Подопечные Паскуаля с первых минут продемонстрировали отличное взаимодействие на паркете, быстрый темп и топовую защиту, переиграв соперника в стартовой четверти со счётом 24:15. Как же прекрасно, что «Уралмаш» не растворился в гостях во втором игровом отрезке, а наоборот — разозлился и стал действовать лучше. В определённый момент клуб из Екатеринбурга догнал соперника на расстояние одного владения, но сине-бело-голубые в концовке вновь немного нарастили своё преимущество. Хоть при этом и проиграли четверть со счётом 23:26.

У «Зенита» солировал Джувэн Морган, который по завершении регулярного чемпионата Единой лиги перебрался в стан клуба с берегов Невы. Американский форвард в первой половине набрал 15 очков и не промахнулся ни разу с игры — шесть из шести бросков. Также в стороне не стоял специалист по трёхочковым броскам Кайл Курич, который реализовал несколько «трёшек». В составе «Уралмаша» выделялись лидеры — Стэнли Уиттакер, Октавиус Эллис и Джавонте Даглас. Команды немного передохнули в перерыве и вновь вернулись на паркет.

В третьей четверти ни на минуту не прекращалась ожесточённая борьба на каждом участке площадки, и «Зенит» оказался сильнее со счётом 22:18. Настало время заключительной десятиминутки, в которой решалась судьба сезона для каждой из команд. «Уралмаш» не оставлял попытки догнать противника, и вновь гости приблизились на расстояние трёх очков за минуту до конца встречи. Томас Эртель в одной из последних атак взял игру на себя, но Эллис отзащищался и перехватил мяч у француза. Екатеринбуржцам необходимо было реализовать трёхочковый бросок, чтобы сравнять. Но лидеры «Уралмаша» решили иначе — мяч оказался у Тайрелла Нэльсона под кольцом, и американский форвард промахнулся… Счёт 86:83 в пользу «Зенита».

«Уралмаш» не в чём упрекнуть. Команда сражалась от начала и до конца встречи. Но «Зенит» сегодня оказался лучше и заслуженно пробился в полуфинал Единой лиги, где встретится с московским ЦСКА в семиматчевой серии. Ужасную по своим меркам провёл игру Эртель — шесть очков, один подбор и шесть передач, при не самой лучшей реализации бросков — 3 из 10. Однако главную звезду команды подстраховали Курич — 22 очка и Морган — 20 очков. Самым результативным игроком матча стал центровой Эллис, набравший 26 очков.

В целом сезон для «Уралмаша» получился отличным. Команда дебютировала в Единой лиге, пробилась в плей-офф, навязала борьбу лучшей по результатам команде группы «А» второй части регулярного чемпионата. При этом подарила простым зрителям уйму неподдельных эмоций. Осталось не растерять основной костяк и попытаться улучшить результаты в следующем сезоне. С такой игрой — точно всё по силам. «Зениту» предстоит сыграть с ЦСКА за выход в финал плей-офф. Впереди — самое интересное.