Московский «Спартак» может появиться в баскетбольной Единой лиге ВТБ
По данным источников ТАСС, в переименовании в «Спартак» заинтересованы клубы «Руна» и МБА.
По данным источников ТАСС, в переименовании в «Спартак» заинтересованы клубы «Руна» и МБА.
МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский баскетбольный клуб «Спартак» может стать участником Единой лиги ВТБ в следующем сезоне, ведутся переговоры о смене названия одним из столичных клубов. Об этом ТАСС рассказали несколько источников.
В переименовании в «Спартак» заинтересованы клубы «Руна» и МБА. Руководство обоих коллективов общалось с обществом «Спартак», представители которого посещали матчи команд в Единой лиге ВТБ. В клубах полагают, что ребрендинг позволит привлечь новых болельщиков и увеличить бюджет.
В Единой лиге ВТБ оставили без комментариев информацию, которую ТАСС сообщили источники.
«Руна» была основана в 2017 году и дебютировала в Единой лиге ВТБ в текущем сезоне. Клуб МБА появился в 2013 году и дебютировал в турнире в сезоне-2022/23.
Московский баскетбольный клуб «Спартак» был основан в 1993 году и до 2000 года выступал в сильнейшем дивизионе чемпионата России. Лучшего результата команда достигла по итогам сезона-1998/99, заняв 4-е место. После вылета из высшего дивизиона клуб прекратил существование. В 2017 году «Спартак» участвовал в Межрегиональной любительской лиге.