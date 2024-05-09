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10:00 (мск), источник: ТАСС

Московский «Спартак» может появиться в баскетбольной Единой лиге ВТБ

По данным источников ТАСС, в переименовании в «Спартак» заинтересованы клубы «Руна» и МБА.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский баскетбольный клуб «Спартак» может стать участником Единой лиги ВТБ в следующем сезоне, ведутся переговоры о смене названия одним из столичных клубов. Об этом ТАСС рассказали несколько источников.

В переименовании в «Спартак» заинтересованы клубы «Руна» и МБА. Руководство обоих коллективов общалось с обществом «Спартак», представители которого посещали матчи команд в Единой лиге ВТБ. В клубах полагают, что ребрендинг позволит привлечь новых болельщиков и увеличить бюджет.

В Единой лиге ВТБ оставили без комментариев информацию, которую ТАСС сообщили источники.

«Руна» была основана в 2017 году и дебютировала в Единой лиге ВТБ в текущем сезоне. Клуб МБА появился в 2013 году и дебютировал в турнире в сезоне-2022/23.

Московский баскетбольный клуб «Спартак» был основан в 1993 году и до 2000 года выступал в сильнейшем дивизионе чемпионата России. Лучшего результата команда достигла по итогам сезона-1998/99, заняв 4-е место. После вылета из высшего дивизиона клуб прекратил существование. В 2017 году «Спартак» участвовал в Межрегиональной любительской лиге.

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