Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна уступили в Саратове местному «Автодору» со счетом 77:88 (24:20, 10:24, 18:25, 25:19). Гости неплохо начали игру, выиграв первую четверть с перевесом в четыре очка. Однако потом хозяева перехватили инициативу и добились седьмой победы в этом сезоне. В матче первого круга в Минске саратовские баскетболисты выиграли с результатом 97:72. Минчане по-прежнему на последней, 12-й позиции, одержав всего одну викторию в 17 проведенных встречах. На один выигрыш больше у баскетболистов казахстанской «Астаны», которая сегодня проиграла на своей арене одному из фаворитов турнира казанскому УНИКСу — 41:79.