Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» снова потерпели поражение в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» снова потерпели поражение в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня подопечные Ростислава Вергуна уступили в Саратове местному «Автодору» со счетом 77:88 (24:20, 10:24, 18:25, 25:19). Гости неплохо начали игру, выиграв первую четверть с перевесом в четыре очка. Однако потом хозяева перехватили инициативу и добились седьмой победы в этом сезоне. В матче первого круга в Минске саратовские баскетболисты выиграли с результатом 97:72. Минчане по-прежнему на последней, 12-й позиции, одержав всего одну викторию в 17 проведенных встречах. На один выигрыш больше у баскетболистов казахстанской «Астаны», которая сегодня проиграла на своей арене одному из фаворитов турнира казанскому УНИКСу — 41:79.
Баскетболисты «Самары» уступили у себя дома гостям из клуба «Пари Нижний Новгород» — 60:83. В последнем сегодняшнем поединке «Локомотив-Кубань» играет в Краснодаре с пермской «Пармой-Пари».
Турнирную таблицу сейчас возглавляет московский ЦСКА, победивший во всех 17 проведенных матчах. В активе УНИКСа 16 викторий, по 12 выигрышей у действующего чемпиона «Зенита» из Санкт-Петербурга и дебютанта московского МБА.