«Астана» уступила в первом матче Единой лиги ВТБ в 2023 году
БК «Астана» в матче Единой лиги ВТБ сыграла на своей площадке с «Самарой», сообщает корреспондент Vesti.kz.
БК «Астана» в матче Единой лиги ВТБ сыграла на своей площадке с «Самарой», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 51:99 (15:21, 13:27, 11:27, 12:24). В каждой из четвертей «Астана» уступила сопернику.
Самым результативным в составе столичного клуба стал Даниил Аксенов, набравший 16 очков. Майкл Майерс набрал 13 баллов. «Астана» занимает предпоследнее 11-е место.
7 января столичный клуб примет на своем паркете «Зенит» из Санкт-Петербурга.