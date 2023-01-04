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4 января, источник: Vesti.kz

«Астана» уступила в первом матче Единой лиги ВТБ в 2023 году

БК «Астана» в матче Единой лиги ВТБ сыграла на своей площадке с «Самарой», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 51:99 (15:21, 13:27, 11:27, 12:24). В каждой из четвертей «Астана» уступила сопернику.

Самым результативным в составе столичного клуба стал Даниил Аксенов, набравший 16 очков. Майкл Майерс набрал 13 баллов. «Астана» занимает предпоследнее 11-е место.

7 января столичный клуб примет на своем паркете «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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