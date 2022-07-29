«Зенит» — «Локо», футбол в Воронеже, «Спартак» дома и другие матчи

Прогноз: обе забьют за 1.78

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 3, 30.07.2022, 15:00 Факел - Динамо -

Большой футбол возвращается в Воронеж впервые с 2001 года. В городе бешеный ажиотаж, все билеты и абонементы мгновенно раскупили. По домашней посещаемости «Факел», видимо, будет конкурировать со «Спартаком» и «Ростовом», а точно уступит только «Зениту». Особенно, если не подкачает сама команда. В первых двух турах воронежцы дали бой «Краснодару» и «Ахмату», но увезли с выезда лишь 1 очко, что можно объяснить невезением, отсутствием опыта на таком уровне, а также силой соперника.

Динамовцы ничем не слабее, но им предстоит первыми в РПЛ нанести визит в Воронеж, и у бело-голубых вполне может что-то пойти не так. Сыграв дома вничью с «Ростовом» и разгромив «Торпедо», Федор Смолов и компания, конечно, фавориты даже в гостях, но исключать ничью или даже победу «Факела» на эмоциях не стоит. Надежнее, выбрать ставку не на исход, а на голы. Воронежцы за два тура поразили ворота соперников уже трижды (причем в гостях), а у «Динамо» столько же забил один Смолов, даже без учета Грулева, Фомина и Захаряна.

Прогноз: П1 и тотал больше 2.5 за 1.84

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 3, 30.07.2022, 17:30 Зенит - Локомотив -

Воспринятая многими как сенсация ничья «Зенита» с «Химками» ничего не меняет в раскладах на сезон. Четыре раза подряд выиграв золото, «Зенит», как ни странно, является ярко выраженной домашней командой. Достаточно взглянуть в таблицу прошлого сезона, разделенную на матчи дома и на выезде, чтобы в этом убедиться. Из 15 игр в гостях «Зенит» выиграл лишь 6. Для сравнения у призеров РПЛ «Сочи» и «Динамо» по 9 побед на выезде. Зато на «Газпром-Арене» превосходство «Зенита» подавляет: 13 побед из 15 возможных. Не забудем и недавний разгром «Спартака» в Суперкубке.

С учетом вышесказанного «Локомотив» Комппера и Циннбауэра сыроват, чтобы дерзить в Питере и брать какие-то очки. Даже на своем стадионе «Локо» с двух попыток не удалось одержать первую победу, хотя соперники были железнодорожникам по зубам. Героическую ничью с ростовчанами благодаря чумовому голу Марадишвили после получаса игры в меньшинстве стоит считать успехом. Зато экшена в матчах с участием красно-зеленых полно. С учетом истории противостояний «Зенита» и «Локомотива» можно смело «грузить» на большое число голов.

Прогноз: П2 и тотал больше 1.5 за 2.25

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 3, 31.07.2022, 15:00 Нижний Новгород - ЦСКА -

Состояние ЦСКА в межсезонье вызывало опасения, но пошли официальные матчи — и оказалось, что армейцы не просто в порядке, а сразу выбились в лидеры. Владимир Федотов призвал за это не хвалить, заявив, что ЦСКА пока просто взял свои очки, а настоящие испытания впереди. Следуя этой логике, на первом в сезоне выезде в Нижний Новгород ЦСКА также может рассчитывать на свои очки. Команда была явно недоукомплектованной, но новички продолжают подъезжать, а на поле и с тем составом, какой был, ни «Уралу», ни даже «Сочи» красно-синие шансов не оставили.

«Пари НН» сменил тренерский штаб, но почти сохранил состав и стиль. На революцию Галактионов не пошел, с «Локо» получилась успешная игра вторым номером, которая принесла немало очков и при Кержакове, а с «Химками» все испортили грубые индивидуальные ошибки. Не исключены они и в 3-м туре. Быстроногие Карраскаль и Медина постараются использовать любую потерю мяча, а рисковать и раскрываться при своих болельщиках нижегородцам придется больше.

Прогноз: обе забьют за 1.77

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 3, 31.07.2022, 17:30 Спартак - Оренбург -

«Спартак» возвращается домой, и это еще одно испытание нервов болельщиков и судей. Гильермо Абаскаль приступил к экспериментам с тактикой и составом, и в матче с «Краснодаром» они оправдались — с поправкой на решения арбитров, которые могли повернуть сценарий матча на противоположный. Но это не проблемы штаба «Спартака». На своем стадионе воплощать тренерские идеи в жизнь проще, но есть нюансы.

Во-первых, потеря из-за травмы Георгия Джикии, во-вторых, подвешенное состояние важнейшего игрока красно-белых на старте сезона Мозеса. В-третьих, колючий и неудобный соперник, наколотивший за два матча столько же голов, сколько «Спартак». Последнюю встречу на «Открытие-Арене» пару лет назад «Оренбург» у «Спартака» выиграл. Тем не менее, «Спартак» — явный фаворит матча, но коэффициент на победу 1.60 выглядит слишком низким для ставки. Лучше учесть результативность «Оренбурга» и вспомнить, что «Спартак» забивает и пропускает в восьми матчах подряд. Ждем подвигов от Промеса и Сычевого.

Прогноз: П1 и тотал больше 1.5 за 2.22

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 3, 31.07.2022, 20:00 Ростов - Химки -

Еще одно возвращение на родной стадион. «Ростов» горит желанием исправиться за две обидные ничьи в Москве против статусных соперников, у которых реально было выиграть. Перед лицом собственных болельщиков победить будет проще. Правда, и теперь соперник далеко не из простых. «Химки» уже успели и «Зенит» по носу щелкнуть, и разгром оформить.

Однако мы не знаем, будет ли команда Сергея Юрана так же лихо, как дома, играть в гостях, а Валерий Карпин и его банда изголодались по победам и сделают все, чтобы этого не случилось. Трудно сказать, насколько уверенно победят желто-синие, но раз чемпионат России пока приятно радует нас результативностью, добавим ожидание голов и здесь.