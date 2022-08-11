Вмешается ли кто-то в спор «Реала» и «Барселоны»: анонс чемпионата Испании

У клуба Карло Анчелотти все прекрасно этим летом. Команда хорошенько отдохнула после побед в Лиге чемпионов и чемпионате, сохранила обойму и укрепила внутренние связи, а накануне на классе, не напрягаясь, раскатала в Хельсинки победителя Лиги Европы «Айнтрахт» в Суперкубке Европы. «Реал» провел скандальную трансферную кампанию. Скандал заключается в почти полном бездействии, хотя понятно, что «сливочные» могли бы позволить себе закупиться на сотни миллионов евро. Просто итальянский тренер с колоссальным авторитетом заявил, что перемены в составе ему не нужны.

Мадридцы проводили ветерана Марсело, усилили группу обороны бесплатным Рюдигером из «Челси» и дорогим опорником Тчуамени из «Монако» — и на этом все. Возможно, отрезвляюще подействовал срыв перехода Килиана Мбаппе, но от добра, то есть Карима Бензема, добра не ищут. Плюс в сыгранности, минус в том, что опытные лидеры, ведомые Лукой Модричем, стали еще чуть старше. Случись что-то вроде эпидемии травм — и может возникнуть интрига. В противном случае «Реал» — явный и главный фаворит чемпионата Испании.

Тем более, основного конкурента так лихорадит. «Барселона» продолжает переживать смутные времена. Новый старый президент Жоан Лапорта затеял радикальную и крайне рискованную перестройку на фоне финансовой ямы, из которой каталонцы пока не могут выбраться. Стоило ли оно того, учитывая игровой прогресс под руководством Хави во второй половине минувшего сезона? В клубе масса трансферов на вход и на выход, а главное событие — приобретение Роберта Левандовского несмотря на сопротивление «Баварии».

Дошло до того, что накануне старта чемпионата «сине-гранатовые» пока не получили разрешения на регистрацию новичков, как будто это не один из величайших клубов в истории футбола, а, скажем, «Химки». Говорят, все оформят, но в последний момент, пока болельщики читают длинные тексты про финансовые рычаги. При этом на поле у каталонцев все интересно, и Хави по-прежнему творит, стараясь вернуть эпоху былого величия. Но кажется, коэффициент на то, что это произойдет уже к 2023 году, занижен — уж слишком все непросто на фоне безмятежного царствования «Реала». Впрочем, решать вам.

В прошлом сезоне лихо стартовал «Реал Сосьедад», потом все хвалили «Бетис», какое-то время «Барселону» не пускала в зону Лиги чемпионов «Севилья», но, как и все последние годы, единственная надежда тех, кто мечтает о прекращении эпохи борьбы за испанское наследство лишь двух конкурентов — это мадридский «Атлетико» с неподражаемым Диего Симеоне во главе. Предыдущий чемпионат был самым тяжелым для «матрасников» за несколько лет. Заговорили даже об отставке главного тренера, но в концовке Симеоне реабилитировался, убедительно обыграв «Реал» и финишировав в тройке.

У второго клуба столицы тоже не все гладко с финансами, в основном из-за жирных контрактов, подписанных ранее. Поэтому «Атлетико» не был активен на рынке и, скорее, настроен продавать, а не покупать. История с возможным приобретением Криштиану Роналду — сценарий для фантастов, а вот окончательный уход Альваро Мораты пока не исключен. Кто знает, не пожалеет ли клуб о решении не продлевать контракт с Луисом Суаресом, но Диего Симеоне, как мало кто, умеет выжимать 110% эффективности из тех игроков, которые у него остаются, а новички все же есть: Лино, Витсель, Молина. Главное, что Симеоне знает на практике, как привести команду к титулам, именно поэтому «Атлетико» — конкурент дуэта грандов.

Если «Севилья» станет чемпионом — конечно, это будет мегасенсация. Коэффициент 20.0 — это еще оптимистично. Почему это может произойти? Например, потому что в клубе работает один из лучших спортивных директоров современности Мончи, у которого не пошло в Риме, и он вернулся домой. Поэтому трансферы «Севильи» на вход и выход — почти всегда блестящие с точки зрения соотношения «цена-качество». Вот и сейчас, раз севильцы продали Кунде в «Барселону», значит, понимают, кем его заменить.

У тренера Хулена Лопетеги по-разному складывалась карьера, но сейчас, кажется, он нашел свою команду. Если получится поставить на поток лучшие матчи прошлого сезона и стабилизировать результаты, «Севилья» опять способна вмешаться в борьбу за высокие места. В минувшем чемпионате только «Севилья» довольно долго держала темп «Реала» по набору очков и большую его часть провела на втором месте, сдав позиции лишь в концовке. Если новобранец Иско обретет вторую молодость и заиграет на уровне своих лучших матчей за «Малагу» и «Реал»… Много «если», но для конкуренции с «Реалом» и «Барсой» все должно сойтись идеально, только тогда возможен прорыв.