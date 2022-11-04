Дерби Лондона, Рима и всей Италии. «Спартак» едет в Сочи, а «Динамо» — в Ростов

Прогноз: Х2 и «обе забьют — да» за 1.94

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 16, 5.11.2022, 14:00 Сочи - Спартак -

Сочинский клуб не так давно играет в РПЛ, но все встречи со «Спартаком» были огненными, и Winline Матч 16-го тура наверняка не подкачает. Впечатляет баланс домашних встреч «Сочи» с красно-белыми в чемпионате: три игры — три победы и ни одного пропущенного мяча. Но на этот раз «Спартак» подошел к матчу с неудобным соперником в приличном состоянии, а вот южан лихорадит: коллектив Вадима Гаранина опустился уже на 9-е место, а ситуация с самим тренером непонятная — официально его пока не уволили, но на матч «Сочи» выйдет уже без него, и объявление о кадровых перестановках явно не за горами.

Бой москвичам сочинцы, безусловно, дадут, но «Спартак» не проигрывает уже 9 матчей подряд, причем выиграл из них восемь — за исключением ничейного дерби с ЦСКА. Вероятность, что Гильермо Абаскалю в отличие от предшественников удастся взять очки на самом южном выезде сезона, очень хорошая. Скорее всего, зрители на «Фиште» увидят голы в те и в другие ворота: «Спартак» 13 матчей не уходит с поля без забитых мячей, Соболев и Промес в строю и в огне, а «Сочи» забивал во всех без исключения домашних матчах сезона, и Нобоа с товарищами найдут, чем ответить.

Прогноз: П2 за 2.70

Футбол Англия 2022/2023 Тур 15, 6.11.2022, 15:00 Челси - Арсенал -

Лондонское дерби обещает выйти максимально интригующим. «Арсенал» лидирует в чемпионате и пока успешно играет с конкурентами, но обычно дома на «Эмирейтс». Единственный матч с другим топ-клубом в гостях завершился поражением от «Манчестер Юнайтед», поэтому интересно, как парни Артеты проявят себя на «Стэмфорд Бридж». Грэм Поттер в минувшем туре потерпел первое поражение в качестве главного тренера «Челси» в матче со своим прежним клубом «Брайтоном», а затем оба лондонских клуба успешно решили свои задачи в еврокубках.

Если опираться на статистику прежних встреч, расклад сил практически равный: в последних 10 очных встречах «Арсенал» победил пять раз, а «Челси» — четыре. В минувшем сезоне соперники обменялись гостевыми победами. В пользу ставки на «канониров» на этот раз говорит то, что у «Челси» проблемы с травмами в группе защиты, плохая статистика по ожидаемым голам («Челси» лишь 13-й клуб АПЛ по xG), а «Арсенал» в последнее время хорош и в атаке, и в обороне. Неслучайно в таблице после 12 проведенных матчей эти клубы разделяют уже 10 очков.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.92

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 16, 6.11.2022, 19:00 Ростов - Динамо -

Очная встреча конкурентов за места в топ-3 таблицы чемпионата России. Ростовчане проводят сезон стабильнее, но даже сам главный тренер желто-синих Валерий Карпин отмечал, что практически все победы его команды вырваны в равной борьбе. Потенциал «Динамо» по составу выглядит выше, но Славише Йокановичу не всегда удается добиться от игроков реализации всех сильных качеств. Предматчевые коэффициенты обещают нам игру на три результата, разве что вероятность победы москвичей букмекеры оценивают чуть выше. Но «Ростову» часто помогают родные стены.

Здесь лучше поставить на голы. Обе команды сильны атакой. Ростовская связка Уткин — Комличенко ставит в тупик оборону почти любых соперников снова и снова, и мало кто может что-то с этим поделать. Отметим, что «Ростов» часто зарабатывает пенальти, которые обычно реализует Дмитрий Полоз. У «Динамо» после некоторого затишья заработала своя связка — Захарян-Смолов, и при поддержке Грулева, Макарова, Фомина и Тюкавина динамовцы в последних четырех матчах РПЛ и Кубка страны наколотили 15 мячей, а уходили с поля без голов в последний почти месяца назад в игре с «Зенитом».

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.23

Футбол Англия 2022/2023 Тур 15, 6.11.2022, 19:30 Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль -

Возможно, ключевой матч для «Ливерпуля» в попытках вырваться из кризиса. Взять очки на домашнем стадионе «шпор» сложно, но сделать это необходимо. Как и «Челси» с «Арсеналом», оба соперника подняли себе настроение победами в еврокубках, но после очной встречи у кого-то оно точно испортится. Болельщикам «шпор» стоит переживать по поводу того, что в Марселе получил травму Сон Хын Мин. Без корейца «Тоттенхэм» теряет очень много. А ведь кроме него Антонио Конте не может рассчитывать на Ришарлисона и Кулусевски. Что касается «Ливерпуля», к длинному списку травмированных там привыкли, а новых потерь не появилось.

Шансы «Ливерпуля» на победу оцениваются выше, хотя из того, что мы видели в этом сезоне до сих пор, это не вытекает. Лучше не гадать по поводу исхода, а вспомнить, что и «Тоттенхэм», и «Ливерпуль» далеки от оптимальных кондиций, да еще и Лига чемпионов на неделе забрала часть сил. Результат встречи крайне важен, и обе команды будут действовать с оглядкой на свои ворота, поэтому спрогнозируем «низовой» матч.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.94

Футбол Италия 2022/2023 Тур 13, 6.11.2022, 20:00 Рома - Лацио -

Римское дерби принципиально само по себе, на каких бы позициях ни находились клубы из вечного города. Но позиции интересные — борьба идет за места в лигочемпионской четверке, да и лидеры не так уж далеко. В Лиге Европы перед последним туром у «Ромы» и «Лацио» была похожая ситуация, но команда Жозе Моуринью дома не без труда справилась с «Лудогорцем», выйдя в плей-офф, а коллектив Маурицио Сарри проиграл в гостях «Фейеноорду» и теперь весной попробует пойти по стопам «Ромы» в Лиге конференций.

Футбол Моуринью означает строгость в обороне и не очень высокую результативность. Команды Сарри напротив большими силами атакуют, часто в ущерб собственной защите, стараясь забить больше, чем пропустят. Правда, в этом сезоне у «Лацио» все неплохо и с обороной, если бы не последний матч чемпионата, где бело-голубые получили три мяча от «Салернитаны». Обе команды лишены из-за травм главных бомбардиров Паулу Дибалы и Чиро Иммобиле, что с учетом накала дерби обещает много борьбы, но мало голов.

Прогноз: П1 за 3.00

Футбол Италия 2022/2023 Тур 13, 6.11.2022, 22:45 Ювентус - Интер -

Встречи «Интера» и «Ювентуса» называют дерби Италии, но на сегодня это битва шестой и седьмой команд чемпионата, что довольно непривычно. Зато победа в принципиальном противостоянии позволит вернуться в группу лидеров, так что максимальный накал все равно обеспечен. Соперники подходят к дуэли с победными сериями в чемпионате, но завершили групповой раунд Лиги чемпионов с разными эмоциями: «Ювентус» при неплохой игре опять уступил «ПСЖ» и вылетел в плей-офф Лиги Европы, а «Интер» несмотря на поражение от «Баварии» решил все вопросы раньше и со второго места попал в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Ювентусу» тяжело даются забитые мячи, но «Старая синьора» пропустила меньше всех в чемпионате. «Интер» наоборот среди лидеров по забитым, но многовато пропускает. Какой тренд окажется сильнее в дерби Италии — сказать сложно. И вообще это самый сложный матч для прогноза в нашей подборке, но простые мы и не берем.

У букмекеров фаворитом идет «Интер», хотя коэффициент на победу гостей 2.38 сообщает нам, что никакого фаворита у матча нет в принципе. Если шансы примерно равны, выгоднее ставить на «Ювентус»: команда Макса Аллегри играет дома, где она пока не проигрывала в этом чемпионате, хотя дважды уступила в Лиге чемпионов. У «Юве» вернулся в строй важнейший игрок группы атаки Федерико Кьеза, а «Интер» по-прежнему обходится без Лукаку и Брозовича. По итогам чемпионата «Интер», возможно, будет выше, но в этот вечер ему придется так же непросто, как в Мюнхене.

Игорь Борунов