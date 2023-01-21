UFC 283: Тейшейра — Хилл, Фигередо — Морено, два титула на кону

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Гловер Тейшера (33 победы, 8 поражений, 16−6 UFC; 18 КО/ТКО, 10 SUB) — Джамал Хилл (11 побед, 1 поражение, 5−1 UFC; 7 КО/ТКО);

Главный бой вечера, титульный бой в полутяжелом весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Тейшеры 2.19, победа Хилла 1.78

Прогноз редакции: победа Тейшеры

43-летний Гловер Тейшера уже становился обладателем титула UFC. Победа на Яном Блаховичем в 2021 году сделала бразильца самым возрастным бойцом, впервые завоевавшим пояс организации. Гловер был близок к тому, что провести успешную защиту, однако сумасшедшая бойня против Иржи Прохазки закончилось сенсационной победой чешского самурая сабмишеном в самой концовке боя. Тейшера лидировал на карточках двух судей перед заключительным раундом и удушающий прием в исполнении Иржи стал скорее следствием полученного урона и потраченных сил, так как оба бойца на разных отрезках боя были готовы к досрочной победе.

Дебют Гловера в главном мировом промоушене состоялся в 2012 году. Тейшера вспоминает, что хейтеры уже тогда говорили, что он опоздал и пик его формы позади.

Спустя два года после дебюта бразилец сразился с легендарным Джоном Джонсом, но в тот момент ему нечего было противопоставить одному из величайших бойцов MMA в истории. На протяжении следующих 8 лет бразилец оставался в верхушке рейтинга топ-15 дивизиона 205 фунтов. Стиль, благодаря которому Гловер брал верх над большинством соперников — смесь из эффективного грэпплинга и агрессивного грязного бокса. Тейшера одержал в UFC 16 побед, семь раз ему удалось задушить оппонентов, шесть раз — нокаутировать.

Джамал Хилл — победитель Dana White’s Contender Series в 2019 году, на его счету 11 побед и 1 поражение, 4 победы в UFC одержал нокаутом. Шоу Даны Уайта стало настоящей кузницей талантов для промоушена. Первой из победителей DWC титульный шанс получила Тайла Сантос. Валентина Шевченко смогла выиграть раздельным решением судей, но бразильянка навязала «Пуле» достойное противостояние в близком поединке.

Теперь у Джамала Хилла есть шанс стать первым в истории «выпускником» Contender Series, который заберет пояс чемпиона промоушена.

Американец находится на серии из трех побед подряд, две из которых одержал в первом раунде. Хилл проигрывал схватку с Тьяго Сантосом согласно записям двух судей, однако вырвал самую позднюю досрочную победу в своей карьере, нокаутировав соперника в 4 раунде. Бой с его участием прошел все запланированные 5 раундов лишь однажды, это произошло еще до подписания контракта с UFC. Из кадров подготовки американца становится ясно, что Хил делает акцент на слабых местах своего бойцовского арсенала — защите от переводов в партер и умению подняться на ноги после пропущенного тейкдауна. Тренер Джамала уверен, что Тейшера не сможет конкурировать с Хиллом в стойке и попробует навязать борьбу. Уроженец Чикаго постарается финишировать бразильца до того, как тот сможет нащупать нужный ему ритм поединка и начать доминировать в грэпплинге.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2a26853339dc9e4d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&autoplay=1&id=456251424" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дейвесон Фигередо (21 победа, 2 поражения, 1 ничья, 10−2−1 UFC; 9 КО/ТКО, 8 SUB) — Брэндон Морено (20 побед, 6 поражений, 2 ничьи, 8−3−2 UFC; 4 КО/ТКО, 11 SUB);

Титульный бой в наилегчайшем весе, 5 раундов.

Коэффициенты в БК Winline: победа Фигередо 2.11, победа Морено 1.83

Прогноз редакции: победа Морено.

Наилегчайший дивизион исторически считается обделенным вниманием широкой публики, что никак не вяжется с уровнем технического мастерства бойцов в этом весе.

Поединок между Фигередо и Морено — первая в истории UFC квадрология.

С учетом прошлых выступлений, бой может стать не только самым зрелищным в карде UFC 283, но и во всем 2023 году. В трех противостояниях друг с другом бойцы уже продемонстрировали свои самые сильные навыки и умение адаптироваться, менять стратегию. Так, проиграв во втором поединке Морено удушающим приемом, Фигередо отправился в тренировочный лагерь к бывшему двойному чемпиону UFC Генри Сехудо, чтобы повысить эффективность борцовского арсенала и научиться применять его вкупе со своей сумасшедшей ударной мощью.

Благодаря победе над Фигередо во второй схватке Брэндон Морено стал первым мексиканским бойцом, завоевавшим чемпионский пояс в UFC. В трилогии с бразильцем Морено показал пример потрясающей стойкости, сражаясь против самого грозного нокаутера в истории дивизиона. Несмотря на нокдауны и урон, полученный в октагоне, мексиканцу в эпизодах удавалось переигрывать оппонента за счет скорости и бойцовского IQ. За пять недель перед нынешним поединком, Морено пришлось сменить команду, так как его предыдущий тренер Джеймс Краус, оказался вовлеченным в скандал со ставками. Возможно, основная часть подготовки уже была проделана до этого момента и Брэндон будет опираться на геймплан, разработанный на основе информации полученной о сопернике за предыдущие три поединка. Однако, новая команда и новый тренер также могут внести коррективы и неожиданные штрихи в подготовку и тактику мексиканца на четвертый бой. Очевидно, что публика в Рио-де-Жанейро заставит Фигередо гнаться за нокаутом, он будет опираться на свою феерическую способность нокаутера.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d4ec95e7c8519360&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&autoplay=1&id=456251420" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гилберт Бернс (20 побед, 5 поражений, 13−5 UFC; 6 КО/ТКО, 8 SUB) — Нил Мэгни (27 побед, 9 поражений, 20−8 UFC; 7 КО/ТКО, 4 SUB);

бой в полусреднем весе, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Бернса 1.21, победа Мэгни 4.60

Прогноз редакции: победа Бернса

Нил Мэгни одержал в UFC 13 побед решением судей, что делает его первым по этому показателю среди бойцов всех весовых категорий промоушена. Гилберт Бернс уступает Мэгни в росте и размахе рук, но поединок не будет проходить на дальней дистанции, как только Гилберт захватит центр октагона. Бразилец умеет взрываться с мощными ударными сериями, а также при необходимости вязать соперника у сетки, переводить в партер и наносить колоссальный урон при добивании. У Нила нет противоядия для такого сочетания бойцовских навыков, что делает Бернса одним из самых уверенных фаворитов среди всех участников турнира UFC 283.

Сергей Березовский