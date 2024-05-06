«Баварии» не будет в финале, а у «Боруссии» есть шанс

Прогноз: победа «ПСЖ» и «обе забьют — да» за 2.55

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/2 финала, 7.05.2024, 22:00 ПСЖ - Боруссия Д -

Оба соперника остались довольны исходом первой встречи: «Боруссия» честно заработала фору в один мяч, а «ПСЖ» в неудачной для себя игре избежал непоправимого ущерба. Теперь Мбаппе, Дембеле, Витинья и Заир-Эмери на ревущем «Парк де Пренс» будут методично втаптывать в газон не самую надежную оборону дортмундцев, а «шмели» отлично понимают, что отсидеться у своих ворот не получится, а значит Фюллькругу, Забитцеру и компании надо забить еще.

Париж устроил бы ремейк домашнего матча группового раунда ЛЧ со счетом 2:0 при безраздельном преимуществе, но этого не будет. «ПСЖ» добрался до полуфинала вовсе не благодаря надежной обороне. Доннарумма не лучший вратарь этой Лиги чемпионов, травмировался Люка Эрнандес, прямо в моменте с голом Фюллькруга, да и вообще команда Луиса Энрике семь матчей подряд не может сыграть на ноль. А «шмели» семь матчей подряд не уходят с поля без забитых мячей. У гостей обязательно будут свои моменты, и хотя бы один они реализуют. Мощнейшая атака Парижа, конечно, создаст их намного больше, но дополнительное время в этой паре возможно.

Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 1.5 за 2.22

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/2 финала, 8.05.2024, 22:00 Реал - Бавария -

Матч «Баварии» и «Реала» в Мюнхене вышел эпичным, но игра в Мадриде может превзойти его по накалу. Команда Карло Анчелотти после ничьи в гостях лишь укрепилась в статусе фаворита, но «Бавария» вновь показала, что ее нельзя заранее считать проигравшей. За неделю «Реал» успел отпраздновать чемпионство в Испании, а мюнхенцы снова разочаровать в бундеслиге, правда, по игре со «Штутгартом» было видно, что команда мыслями уже в Мадриде. В этом разница: «Реал» всегда, везде и в любых обстоятельствах не дает поводов усомниться в своем классе.

Если «Реал» дважды забил в гостях, то дома, как минимум, повторит этот результат, тем более, «Бавария» очень уязвима в обороне. Возможно, Тухель снова найдет, чем удивить, Кейн все так же результативен, но «Реал» всегда может прибавить, если что-то пошло не так. Характер королевского клуба именно в Лиге чемпионов стал его визитной карточкой еще в эпоху Серхио Рамоса и Карима Бензема, но молодое поколение не хуже. Винисиус, Родриго и Беллингем в прекрасной форме, а у старичка Крооса, оказывается, еще какая мотивация на свой бывший клуб. Будет весело, но, кажется, исход ясен.

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Игорь Борунов