Текущие события
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
16Подвиг по расписанию. Сборная Марокко выбила Португалию
19Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ
17:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алимбековой и Смольскому стало скучно? Белорусы проигнорировали следующий этап Кубка России

Интриги четвертого этапа, который состоится на этой неделе в Уфе.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Кубок России по биатлону выходит на свои проектные мощности. Наконец-то соревнования переезжают из Сибири в более удобные локации — как для спортсменов, так и для зрителей из европейских городов. Следующий, четвертый этап будет в Уфе, точнее, практически в самом центре столицы Башкирии. Поэтому наверняка на трибунах будет соответствующая атмосфера, а новые температурные рекорды не станут пугать ни организаторов, ни биатлонистов. Тем удивительнее, что это первый с февраля этап, на котором не будет спортсменов из команды Белоруссии. В чем причина такого решения, и окажется ли полноценной конкуренция без сильных лидеров соседей?

Алимбекова и Смольский проводят мини-отпуск дома

Идея пригласить спортсменов из команды Белоруссии на российские старты, пожалуй, полностью себя оправдала. По крайней мере в биатлоне — и тех и тех не пускают на международные старты, а спарринг между собой дает хотя бы какую-то внутреннюю конкуренцию и потенциал для роста. На практике все еще лучше, чем задумывалось, последние гонки проходили в таком напряжении, что порой интрига была покруче, чем на этапах Кубка мира, которые проводятся параллельно в странах Европы. Но в Уфе, единственном миллионнике, который принимает Кубок России, Динару Алимбекову, Антона Смольского и компанию не увидят. Об этом рассказала еще неделю назад сама Динара. «После Тюмени мы едем домой и будем готовиться к Кубку Содружества в Рязани, — сказала Алимбекова в беседе с порталом matchtv.ru. — После Рязани мы снова возвращаемся домой, два этапа дома и дальше снова на Кубок России».

Непосредственно перед стартом уфимского этапа информация подтвердилась — представителей сборной Белоруссии в заявке на гонки нет. Саму Динару мы видим уже дома — олимпийская чемпионка выложила в соцсети фото с супругом Смольским в семейном антураже. «Это будет лучшая зима. Семья, дом, кот и много снега», — подписала фото Алимбекова. То есть белорусских биатлонистов не отправили на сборы, а дали им небольшую паузу на отдых. Понятное дело, что тренировочный график их тренеры разрабатывают самостоятельно. Но решение не принимать участие в гонках при и так не самом насыщенном сезоне — откровенно странное и бьет по уровню соперничества на этапе в Уфе. Чаще всего Динара и Антон были в числе призеров и победителей, да и другие белорусы показывали хороший средний уровень.

Вместо морозов организаторам теперь мешает клен

При этом все это время команда Белоруссии в Кубке России выступала, по сути, вне зачета. В официальных документах внутренних российских стартов иностранцев быть не должно. Поэтому белорусов нет и в общем зачете Кубка. У мужчин лидер пока что Карим Халили, совсем немного ему уступает Даниил Серохвостов. Третий — Иван Колотов, следом за ним Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Роман Еремин. Антон Бабиков только 23-й. Александр Логинов — 25-й. И, напомним, это не считая Белоруссии! У девушек первая — Виктория Сливко, следом за ней Елизавета Каплина, которая провела выдающийся этап в Тюмени. Третья — Екатерина Носкова, дальше по списку Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева и Наталья Гербулова. Неприятно удивляют разве что Лариса Куклина на девятом месте и особенно Анастасия Шевченко на 13-м. Важный момент: в России действует еще старая система подсчета очков.

Читайте также
«Лучше так, чем ничего»: биатлонистка Гореева назвала скромными призовые на чемпионате России

По новой системе IBU третья, к примеру, Гореева — за счет двух побед, да еще и с четырьмя гонками вместо пяти, как у остальных девушек. Анастасия и вовсе скрытый лидер сезона. Спортсменка в текущем году показывает удивительную точность стрельбы — у нее 90% попаданий (без учета роллерных соревнований) Для сравнения, у Казакевич в прошлом году было 78,2%, в этом сезоне только 71,85%. Зато Казакевич быстрее прочих, по средней скорости она обошла даже Алимбекову! Гореева делит третье место с Каплиной. Самая стабильная девушка — Сливко, она в среднем третья и за счет этого удерживает лидерство в общем зачете. Гореева — либо третья, либо четвертая. У Каплиной четвертый средний результат. Ни у мужчин, ни у женщин в российской команде заметных снятий нет, поэтому интересная борьба будет обеспечена даже без Белоруссии.

В программе уфимского этапа стоят шесть гонок: мужская и женская индивидуальные в четверг, два спринта в субботу и две эстафеты в воскресенье — сингл-микст и смешанная. Что важно для этого сезона — градусник едва ли опустится ниже −10, поэтому переживать об отменах или переносах не стоит. Правда, совсем без проблем организация этапа не проходит. «Спортсмены прошли всю трассу, высказали свои пожелания. Нас немного подвел клен ты мой опавший, — рассказывает о состоянии биатлонного центра в Уфе председатель технического комитета Союза биатлонистов России Вадим Мелихов. — Повсюду разная листва, а здесь клен, который плотно лежит на снегу. Его очень трудно чем? то убрать. Возможно, некоторые участки трассы будут выглядеть не так, как хотелось бы. Возможно, это будет попадать и в ТВ? трансляцию». Но главное, чтобы клен не мешал спортсменам, а трансляция… главное, что она в принципе будет.

Рустам Имамов

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь