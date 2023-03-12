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21:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сильно горжусь собой!» Динара Алимбекова-Смольская — о завоевании Кубка Содружества

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская высказалась о завоевании Кубка Содружества — 2022/2023.

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Источник: РИА "Новости"

«Все волнения позади! Впрочем, даже сейчас, держа в руках трофей, спрашиваю себя: “Действительно победа?” Если честно, то предполагала, что всё дастся ещё более тяжело. Кстати, признаюсь: в субботу вечером размышляла на такую тему — как реагировать, если случится поражение, упущу Кубок Содружества? Конечно, можно было бы вспомнить, как в августе в Сочи, где выступала сразу после болезни, пропустила одну гонку. Однако это бы вряд ли утешило.

Я всё поставила на победу. А ведь только самые близкие люди знают, чего мне стоило забрать этот трофей. В своих интервью я не раскрывала всех нюансов. Но главное, что, несмотря на сложности, я выстояла. Не скрою: сейчас я сильно горжусь собой и счастлива!" — приводит слова Алимбековой-Смольской Sputnik.by.

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