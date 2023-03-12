«Сильно горжусь собой!» Динара Алимбекова-Смольская — о завоевании Кубка Содружества

«Все волнения позади! Впрочем, даже сейчас, держа в руках трофей, спрашиваю себя: “Действительно победа?” Если честно, то предполагала, что всё дастся ещё более тяжело. Кстати, признаюсь: в субботу вечером размышляла на такую тему — как реагировать, если случится поражение, упущу Кубок Содружества? Конечно, можно было бы вспомнить, как в августе в Сочи, где выступала сразу после болезни, пропустила одну гонку. Однако это бы вряд ли утешило.