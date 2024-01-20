Белорусы снова впереди. Российских звезд сенсационно обыграл молодой Тулатин

Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап, Ижевск. Спринт



Мужчины

Иван Тулатин (Белоруссия) — 29.18,3 (0) Антон Бабиков (Россия) — 8,7 (1) Михаил Бурундуков (Россия) — 24,9 (0)

Женщины

Наталия Шевченко — 24.55,2 (0) Анастасия Егорова — 10,3 (0) Анастасия Батманова — 20,0 (0)

В Ижевске продолжается четвертый этап Кубка России. Спринтерская гонка прошла в напряженных условиях — помимо холода, биатлонистам мешали ветер и снегопад. В таких условиях результаты часто удивляют, и эта суббота не стала исключением. Неожиданные призеры были как у девушек, так и у мужчин. Но главная сенсация — это победа Ивана Тулатина из Белоруссии. Широким массам о нем мало что известно, да и сам Иван на подобный исход едва ли рассчитывал — в своей сборной он не на первых позициях. Выходит, теперь даже второй эшелон соседей лучше нашей элиты?

Белорус выдал лучшую гонку в жизни

Биатлон в метель — это особый вид спорта. В сложных погодных условиях, помимо мастерства, свою лепту так или иначе играет удача. На этот раз куш взял Иван Тулатин. Вы едва ли что-то слышали про этого 22-летнего спортсмена, ведь ранее он на пьедестал на российских соревнованиях не поднимался. Тем более Иван не успел заявить о себе на уровне IBU. На Кубок мира вызовов не получал, да и на юниорских соревнованиях не сказать, чтобы был очень ярким. Лучшей его гонкой можно назвать шестое место в преследовании на молодежном чемпионате Европы. Так что победа в эту субботу в Ижевске — это невероятный фурор, в который долго не мог поверить даже сам Тулатин. Хотя секрет успеха прост, ему удалось выдать ноль несмотря на ветер и сохранить при этом высокую скорость.

«У меня не совсем феноменальная стрельба — в индивидуальной гонке я допустил 9 промахов, — признавался в беседе с порталом matchtv.ru Тулатин. — Это была просто отвратительная стрельба. Можно сказать, она вошла в привычку — постоянно большие провалы на рубеже, на одном по 3−4 промаха».

Как же тогда Ивану удалось пройти чисто оба рубежа в метель? По собственному признанию, помог настрой — собрался, разозлился. Свою лепту сыграла и супруга. Спортсмен недавно женился, но молодая жена явно была недовольна тем, как выступает ее муж, и говорила, что так не стреляют даже в детско-юношеской школе. Мотивировал и успех Дмитрия Лазовского в индивидуальной гонке. Так выходит, что вторую гонку в Ижевске забирает представитель сборной Белоруссии, и, судя по горящим глазам Тулатина и остальных ребят, в воскресенье ситуация может повториться.

Батманова взяла первую для себя медаль сезона

Антон Бабиков верно подметил, что обижаться на белорусов смысла нет никакого — нужно думать над тем, как прибавлять самим. Антон, к слову, по скорости был на удивление хорош. Однако подвела стрельба, один промах — и золото ушло к Тулатину.

Третьим финишировал югорчанин Михаил Бурундуков, у которого тоже ноль. Быстрый ход удалось набрать и Эдуарду Латыпову, однако с тремя промахами даже седьмое место выглядит удачей, работу на рубеже представителю Башкирии явно нужно налаживать. Александр Логинов шестой, и, учитывая проблемы Александра, гонку даже можно занести в актив. Сам он утверждает, что еще не в той форме, в какой должен быть, все-таки основные мысли сейчас у всех о Спартакиаде сильнейших, которая пройдет в феврале. О Спартакиаде, к слову, думают и Наталия Шевченко с Анастасией Егоровой, что, однако, не мешает девушкам побеждать и сейчас.

Главным сюрпризом же женской гонки стала бронза Анастасии Батмановой. Спортсменка из Димитровграда уже в прошлом сезоне ярко проявляла себя, но ей не хватало стабильности. В этом году результаты даже шли на спад, однако, по словам отца и тренера Анастасии Юрия Батманова, дочери удалось перезагрузиться, так что теперь Батманова будет грозным соперником в каждой гонке. По крайней мере — при чистой стрельбе.

А вот Анастасия Гореева и Елизавета Каплина с винтовкой не справились. У первой два промаха, у второй — четыре, так что пятое и 11-е места можно назвать еще не худшим исходом. Правда, гонки преследования на этот раз нет, поэтому в теории в воскресенье в большом масс-старте может бежать даже Анна Сола, пропускавшая здесь и индивидуальную гонку, и спринт из-за вирусной инфекции. То есть стартовый номер ей дадут, вопрос только в состоянии здоровья девушки.