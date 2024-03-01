У норвежки после ЧМ-2024 отобрали винтовку. Это помогло Тандреволд впервые выиграть дома

Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону — 2023/2024 норвежка Ингрид Тандреволд после провального выступления на ЧМ-2024 в Нове-Место выиграла индивидуальную гонку на этапе в Хольменколлене. С одним промахом она полминуты «привезла» ближайшим соперницам и была близка к тому, чтобы выиграть и «Малый хрустальный глобус», но с итальянкой Лизой Виттоцци их разделило всего 10 очков.

Тандреволд на чемпионате мира попала в странное состояние, в котором невозможно бороться. Просто невозможно. Ингрид просто боялась огневых рубежей. Её поддерживала вся команда, но выйти за такого пике по ходу соревнований было нереально. Зато оказалось реально отдохнуть от биатлона с помощью самого радикального решения. Тренеры сборной Норвегии просто отняли у неё винтовку и запретили вообще стрелять 10 дней.

Это помогло. Тандреволд не смутил даже внезапный перенос индивидуальной гонки на сутки из-за тумана. Ингрид вышла на гонку выигрывать, а на рубеже была почти идеальна. Единственный промах норвежка допустила на последней стрельбе, но к тому времени было ясно, что это минимум медаль. Для Тандреволд это было важно ещё и потому, что она ни разу в карьере не поднималась в топ-3 на домашнем этапе Кубка мира. Ни в личных гонках, ни в командных.

А тут сразу победа, важность которой для норвежки невозможно переоценить. Многие после ЧМ-2024 говорили, что Тандреволд в таком разобранном состоянии ничего не сможет сделать с француженками в борьбе за общий зачёт. Но Ингрид нашла в себе резервы для того, чтобы стереть неудачи и вернуться на вершину.

Она была близка к тому, чтобы завоевать и «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок, но действующая обладательница трофея итальянка Лиза Виттоцци смогла защитить титул. Виттоцци с двумя промахами финишировала четвёртой, и этого хватило. Если бы итальянка стала шестой, то у неё с норвежкой было бы равное количество очков, а так Лиза опередила соперницу на 10 баллов.

Второй в гонке стала шведка Эльвира Эберг, которая на последнем отрезке после заключительной стрельбы вырвала серебро из рук норвежки Иды Льен.

Француженки, блестяще выступившие в Нове-Место, в Хольменколлене показали великолепный ход по дистанции, но на стрельбище потеряли все шансы в борьбе за медали.