Евгений Сидоров стал победителем финальной гонки Кубка России по биатлону
Чемпион Спартакиады сильнейших — 2024 Евгений Сидоров выиграл заключительную гонку Альфа-Банк Кубка России по биатлону в сезоне-2023/2024.
Чемпион Спартакиады сильнейших — 2024 Евгений Сидоров выиграл заключительную гонку Альфа-Банк Кубка России по биатлону в сезоне-2023/2024.
На последних метрах гонки преследования стреляющий лыжник из Красноярского края убежал от Антона Бабикова, который впоследствии стал вторым. Чемпион мира 2017 года проиграл лидеру 2,2 секунды на финише. Третье место у Ильназа Мухамедзянова. Его отставание составило 4,8 секунды.
Финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе. Гонка преследования. Мужчины. Результаты:
1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 34.36,7.
2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +2,2 секунды.
3. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) +4,8.
4. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) +41,3.
5. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +49,2.
6. Карим Халили (Москва) +49,5.
Напомним, победителем общего зачёта Кубка России по биатлону стал Эдуард Латыпов.