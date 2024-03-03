Евгений Сидоров стал победителем финальной гонки Кубка России по биатлону

На последних метрах гонки преследования стреляющий лыжник из Красноярского края убежал от Антона Бабикова, который впоследствии стал вторым. Чемпион мира 2017 года проиграл лидеру 2,2 секунды на финише. Третье место у Ильназа Мухамедзянова. Его отставание составило 4,8 секунды.