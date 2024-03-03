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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Сидоров стал победителем финальной гонки Кубка России по биатлону

Чемпион Спартакиады сильнейших — 2024 Евгений Сидоров выиграл заключительную гонку Альфа-Банк Кубка России по биатлону в сезоне-2023/2024.

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Источник: РИА "Новости"

На последних метрах гонки преследования стреляющий лыжник из Красноярского края убежал от Антона Бабикова, который впоследствии стал вторым. Чемпион мира 2017 года проиграл лидеру 2,2 секунды на финише. Третье место у Ильназа Мухамедзянова. Его отставание составило 4,8 секунды.

Финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе. Гонка преследования. Мужчины. Результаты:

1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 34.36,7.
2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +2,2 секунды.
3. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) +4,8.
4. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) +41,3.
5. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +49,2.
6. Карим Халили (Москва) +49,5.

Напомним, победителем общего зачёта Кубка России по биатлону стал Эдуард Латыпов.

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