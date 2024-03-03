Норвегия выиграла золото в супермиксте на этапе КМ в Хольменколлене, Финляндия с бронзой | Источник:

Тандем Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансена зашёл на штрафной круг и использовал восемь дополнительных патронов. В финишном створе Норвегия оказалась впереди Швеции на 0,1 секунды. С серебром остались Анна Магнуссон и Себастиан Самуэльссон. Они воспользовались семью дополнительными патронами.