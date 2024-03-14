Женская сборная Франции выиграла Кубок наций по биатлону
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Женская сборная Франции по биатлону стала обладательницей Кубка наций по итогам Кубка мира сезона-2023/24.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Женская сборная Франции по биатлону стала обладательницей Кубка наций по итогам Кубка мира сезона-2023/24.
В четверг на этапе в Кэнморе (Канада) прошла заключительная женская спринтерская гонка, победительницей которой стала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Этот спринт завершил программу женского Кубка наций.
Француженки первенствовали с результатом 8719 баллов. Вторыми стали норвежки (8376), третьими — шведки (8295), четвертыми — немки (8058), пятыми — итальянки (7380), шестыми — швейцарки (6852), седьмыми — чешки (6726), восьмыми — австрийки (6651), девятыми — украинки (6232), десятыми — польки (5642). Первые пять сборных получили право в следующем сезоне Кубка мира выставлять по шесть спортсменок в спринтах и индивидуальных гонках, команды, финишировавшие на строчках с шестой по десятую, — по пять.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.