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21:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Итальянка выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла гонку преследования на последнем этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).

Источник: РИА "Новости"

Победительница преодолела 10-километровую дистанцию за 28 минут 15,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала француженка Лу Жанмонно (+12,2; 3 промаха), замкнула тройку ее соотечественница Жюстин Бреза-Буше (+19,4; 3).

Виттоцци лидирует в общем зачете Кубка мира с 1071 очком. Занимающая второе место норвежка Ингрид Тандревольд (1010) в субботу стала в гонке преследования 19-й.

Заключительная гонка Кубка мира у женщин — масс-старт на 12,5 км — состоится 17 марта.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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