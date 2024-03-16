Итальянка выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Победительница преодолела 10-километровую дистанцию за 28 минут 15,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала француженка Лу Жанмонно (+12,2; 3 промаха), замкнула тройку ее соотечественница Жюстин Бреза-Буше (+19,4; 3).

Виттоцци лидирует в общем зачете Кубка мира с 1071 очком. Занимающая второе место норвежка Ингрид Тандревольд (1010) в субботу стала в гонке преследования 19-й.

Заключительная гонка Кубка мира у женщин — масс-старт на 12,5 км — состоится 17 марта.