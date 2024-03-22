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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Парень из Италии — потенциальный лидер мирового биатлона. Джакомель подвинет норвежцев?

Томмазо врывается в мировую элиту и нацеливается на домашнюю Олимпиаду-2026.

Источник: AP 2023

В завершившемся сезоне на Кубке мира по биатлону было немало прорывов молодых атлетов: Эрик Перро, Жанна Ришар, Юни Арнеклейв и Анна Гандлер. Но заметнее всех был итальянец Томмазо Джакомель. 23-летний парень не только стал лучшим молодым спортсменом сезона, но и занял восьмое место в общем зачёте! Выше только норвежцы и Эмильен Жаклен.

Кажется, растёт один из новых лидеров мирового биатлона.

Великое прошлое

В последние годы итальянский биатлон был на виду благодаря отличным выступлениям Доротеи Вирер и Лизы Виттоцци в женских соревнованиях. Мужчины же даже в лучшие годы Лукаса Хофера и Доминика Виндиша оставались в тени. Лучшим их результатом на Кубке мира за последнее десятилетие было пятое место Хофера в общем зачёте сезона-2017/2018.

Но когда-то итальянцы были лучшими в мире! В конце 80-х и начале 90-х биатлонисты из Италии почти всегда попадали в топ-5 Кубка мира. Причём нередко в пятёрке оказывалось сразу по два спортсмена.

Лучшим для Италии стал сезон-1994/1995, когда Патрик Фавр стал вторым в тотале. Он уступил всего два очка норвежцу Йону Оге Тюллуме. Третьим в общем зачёте тогда стал ещё один итальянец — Вильфрид Палльхубер.

Спустя 30 лет биатлонисты из Италии, кажется, снова имеют шансы вернуться в борьбу за «Большой хрусталь». Главная надежда — именно на Джакомеля.

Обнадёживающее настоящее

Томмазо дебютировал на Кубке мира ещё в сезоне-2019/2020. В своей первой гонке, спринте в Нове-Место, 19-летний на тот момент биатлонист занял 27-е место. Тот сезон Томмазо завершил на 78-й строчке в общем зачёте.

Через год Джакомель стал 72-м в тотáле и взял первую медаль — бронзу в эстафете. Через два года Томмазо финишировал уже на 36-й позиции.

Настоящий прорыв случился в сезоне-2022/2023. Джакомель взял серебро в смешанной эстафете, а в личных гонках постоянно попадал в топ-20. В итоге под конец сезона Томмазо удалось взять первую медаль не в командной дисциплине — серебро в индивидуальной гонке.

Молодой биатлонист также внёс весомый вклад в медали сборной Италии в смешанных эстафетах. Вместе с ним команды взяли серебро и бронзу. Итог — 12-е место в тотале, лучший результат среди итальянских мужчин.

В завершившемся на днях розыгрыше Джакомель вновь показал лучший в сборной Италии результат. Томмазо финишировал на восьмом месте в общем зачёте Кубка мира, уступив лишь толпе непобедимых норвежцев и вернувшемуся в элиту Эмильену Жаклену. Стоит отметить, что так высоко итальянцы не забирались уже четыре года. Последний раз занять восьмое место в тотáле удавалось Лукасу Хоферу по итогам сезона-2020/2021.

Томмазо по ходу минувшего Кубка мира практически всегда финишировал в топ-10. В копилке биатлониста этой зимой оказалось семь медалей (0 — 4 — 3), при этом два серебра он завоевал в личных гонках. А ещё Джакомель в паре с Лизой Виттоцци добыл серебро чемпионата мира в сингл-миксте.

Блестящее будущее?

Важно отметить, что итальянец почти весь сезон провёл в синей майке лидера и в итоге забрал приз лучшему биатлонисту до 25 лет. То есть Джакомель — официально лучший молодой стреляющий лыжник прямо сейчас.

«Восьмое место в общем зачёте Кубка мира — это отличный результат, я собой горжусь. Передо мной шесть спортсменов из Норвегии, очень сильной сборной, и Эмильен Жаклен, четырёхкратный чемпион мира. Я доволен тем, что сделал в этом сезоне. Даже заключительный масс-старт получился хорошим, я чувствовал себя отлично. Рад, что смог стать лучшим среди юношей и выиграл борьбу у Эрика Перро. Думаю, нас впереди ждёт немало битв. Я действительно рад, что всё так сложилось. В следующем году буду атаковать топ-5 общего зачёта», — рассказал Джакомель Fondo Italia.

Томмазо продолжает улучшать свои результаты на Кубке мира. И важно то, что он продолжает эту тенденцию уже пятый сезон, а это говорит о стабильности и огромном потенциале молодого биатлониста. Вполне вероятно, что в следующем сезоне итальянец будет способен штурмовать вершины.

Правда, Джакомелю ещё есть куда расти. Если ход у биатлониста отличный (в среднем он проигрывает лидеру — стремительному Йоханнесу Бё — 2,9 секунды за километр), то стрельбу нужно подтянуть. В текущем сезоне показатели Томмазо оставляли желать лучшего: 79% на лёжке и 76% на стойке.

Если Джакомелю за лето удастся улучшить работу на стрельбище и при этом не растерять ход, то следующей зимой он однозначно станет одним из лидеров мирового биатлона. Вероятно, в новом сезоне нам стоит ждать от итальянца первого личного золота на Кубке мира. А дальше — домашняя Олимпиада, где дерзкий Томмазо явно намерен стать главным героем.

Татьяна Постникова

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