Гонки чемпионата России по биатлону в Тюмени перенесли из-за теракта в «Крокус сити холле»

ТАСС, 23 марта. Союз биатлонистов России (СБР) из-за теракта в подмосковном «Крокус сити холле» перенес первые гонки чемпионата страны, которые должны были пройти в субботу и воскресенье в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье все спортивные и физкультурные мероприятия на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяются. Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся», — говорится в сообщении.

СБР выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта.

Чемпионат России по биатлону должен был начаться 23 марта спринтерскими гонками и завершиться 31 марта масс-стартом у женщин и мужской эстафетой 4×7,5 км. Позже пресс-служба СБР опубликовала обновленное расписание турнира. Спринты перенесены на 25 марта, а гонки преследования — на 26 марта. В обновленном расписании отсутствуют индивидуальные гонки, которые должны были пройти 26 марта.