Текущие события
Футбол. Первая лига
14:00
Торпедо
Кубань
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
СКА
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Арсенал
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
СКА-Хабаровск
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сиэтл
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Коламбус
61
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина
Сальвадор
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Питтсбург
42
Футбол. Сборные
20:00
Ирландия
Бельгия
Футбол. Сборные
20:00
Словакия
Австрия
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия
Бостон
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Каролина
Б
76
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота
Сент-Луис
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Бразилия
Футбол. Сборные
22:00
Дания
Швейцария
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Германия
Футбол. Сборные
23:00
Хорватия
Тунис
Футбол. Сборные
22.03
Испания
Колумбия
01
Футбол. Сборные
22.03
Нидерланды
Шотландия
40
Футбол. Сборные
22.03
Румыния
Северная Ирландия
11
Футбол. Сборные
22.03
Венгрия
Турция
10
Футбол. Сборные
22.03
Албания
Чили
03
Все события
10:27 (мск), источник: ТАСС

Гонки чемпионата России по биатлону в Тюмени перенесли из-за теракта в «Крокус сити холле»

В субботу на первенстве страны должны были пройти спринты, в воскресенье — гонки преследования.

Источник: БЕЛТА

ТАСС, 23 марта. Союз биатлонистов России (СБР) из-за теракта в подмосковном «Крокус сити холле» перенес первые гонки чемпионата страны, которые должны были пройти в субботу и воскресенье в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье все спортивные и физкультурные мероприятия на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяются. Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся», — говорится в сообщении.

СБР выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта.

Чемпионат России по биатлону должен был начаться 23 марта спринтерскими гонками и завершиться 31 марта масс-стартом у женщин и мужской эстафетой 4×7,5 км. Позже пресс-служба СБР опубликовала обновленное расписание турнира. Спринты перенесены на 25 марта, а гонки преследования — на 26 марта. В обновленном расписании отсутствуют индивидуальные гонки, которые должны были пройти 26 марта.

Теракт был совершен вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. В Москве на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия, аналогичные решения приняли во многих других регионах.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь