Гонки чемпионата России по биатлону в Тюмени перенесли из-за теракта в «Крокус сити холле»
В субботу на первенстве страны должны были пройти спринты, в воскресенье — гонки преследования.
В субботу на первенстве страны должны были пройти спринты, в воскресенье — гонки преследования.
ТАСС, 23 марта. Союз биатлонистов России (СБР) из-за теракта в подмосковном «Крокус сити холле» перенес первые гонки чемпионата страны, которые должны были пройти в субботу и воскресенье в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба СБР.
«В связи с трагическими событиями в Подмосковье все спортивные и физкультурные мероприятия на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяются. Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся», — говорится в сообщении.
СБР выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта.
Чемпионат России по биатлону должен был начаться 23 марта спринтерскими гонками и завершиться 31 марта масс-стартом у женщин и мужской эстафетой 4×7,5 км. Позже пресс-служба СБР опубликовала обновленное расписание турнира. Спринты перенесены на 25 марта, а гонки преследования — на 26 марта. В обновленном расписании отсутствуют индивидуальные гонки, которые должны были пройти 26 марта.
Теракт был совершен вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. В Москве на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия, аналогичные решения приняли во многих других регионах.