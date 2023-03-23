Казахстан получил вторую финалистку ЧМ-2023 по боксу
Казахстанка Ляззат Кунгейбаева пробилась в финал женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.
Казахстанка Ляззат Кунгейбаева пробилась в финал женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории свыше 81 килограмма она победила Айнур Рзаеву из Азербайджана.
Таким образом, Ляззат стала второй финалисткой ЧМ от Казахстана.
Ранее свой бой на стадии ½ финала выиграла Карина Ибрагимова (до 57), тогда как Фариза Шолтай (до 81), Валентина Хальзова (до 75), Надежда Рябец (до 66) и Алуа Балкибекова (до 48) потерпели поражения и вынуждены довольствоваться бронзовыми наградами турнира.