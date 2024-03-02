«Новый Головкин» из Казахстана допустил осечку в Великобритании
Казахстанский боксер Султан Заурбек (16−0, 12 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Телфорде (Англия), передает Vesti.kz.
Казахстанский боксер Султан Заурбек (16−0, 12 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Телфорде (Англия), передает Vesti.kz.
Заурбек провел бой с колумбийцем Виктором Хулио (17−10, 9 КО). Бой в лимите второго полулегкого веса был рассчитан на восемь раундов. Он неожиданно продлился всю дистанцию и закончился победой казахстанца лишь решением судей. Однако, Хулио побывал в нокдауне в шестом раунде.
Таким образом, Заурбек одержал семнадцатую победу, а Хулио проиграл в одиннадцатый раз в карьере. Для Султана это первая в Англии победа решением судей с 2019 года. Остальные бои он выигрывал досрочно.
Отметим, что ранее инсайдеры заявляли, что его соперником должен был стать британец Алекс Дилмагани (20−2−1,7 КО). Однако в итоге выбор матчмейкеров остановился на аргентинце Карлосе Даниэле Кордобе (16−11, 4 КО). Последний получил травму за три дня до боя, но его оперативно сменил Хулио.