«Новый Головкин» из Казахстана допустил осечку в Великобритании

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Заурбек провел бой с колумбийцем Виктором Хулио (17−10, 9 КО). Бой в лимите второго полулегкого веса был рассчитан на восемь раундов. Он неожиданно продлился всю дистанцию и закончился победой казахстанца лишь решением судей. Однако, Хулио побывал в нокдауне в шестом раунде.

Таким образом, Заурбек одержал семнадцатую победу, а Хулио проиграл в одиннадцатый раз в карьере. Для Султана это первая в Англии победа решением судей с 2019 года. Остальные бои он выигрывал досрочно.