Решением судей определился чемпион в дуэли Казахстан — Узбекистан

Источник: IBA

В восьмираундовом поединке сошлись казахстанец Талгат Шайкен (9−0, 5 КО) и боксер из Узбекистана Саиджамшид Джафаров. Соперники оспаривали вакантный пояс IBA Asian в первом среднем весе. Победу в этом бою раздельным решением судей одержал Джафаров.

Шайкен является серебряным призером юношеской Олимпиады и чемпион Азии среди молодежи. Отметим, что в профи Шайкен не боксировал с ноября 2022 года, когда в Алматы нокаутировал дебютанта из Таджикистана Сипехра Саидова.