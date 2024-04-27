Решением судей определился чемпион в дуэли Казахстан — Узбекистан
В Алматы состоялся главный бой турнира «Ночь чемпионов IBA», сообщают Vesti.kz.
В Алматы состоялся главный бой турнира «Ночь чемпионов IBA», сообщают Vesti.kz.
В восьмираундовом поединке сошлись казахстанец Талгат Шайкен (9−0, 5 КО) и боксер из Узбекистана Саиджамшид Джафаров. Соперники оспаривали вакантный пояс IBA Asian в первом среднем весе. Победу в этом бою раздельным решением судей одержал Джафаров.
Шайкен является серебряным призером юношеской Олимпиады и чемпион Азии среди молодежи. Отметим, что в профи Шайкен не боксировал с ноября 2022 года, когда в Алматы нокаутировал дебютанта из Таджикистана Сипехра Саидова.
Что касается Дажфарова, то он является серебряным призером чемпионата мира (2023).